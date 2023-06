Versos dezaos no desterro de Castelao

O Museo de Pontevedra está inmerso dende fai tempo na preparación do seu programa de celebración do centenario do Seminario de Estudos Galegos. Unha das accións previstas é a edición de dous documentos ata agora inéditos e que reúnen un grande interese histórico, literario e artístico. Á xa prevista edición facsimilar do Romance de unha fatal ocasión, un poema que os seminaristas dedicaron a Castelao, únese a doutro romance do mesmo ano 1935 dedicado a Sebastián González García-Paz e que acaba de ser doado ao Museo polo fillo deste. Estes dous romances encádranse no contexto das “xeiras” que organizaba o Seminario de Estudos Galegos, e en concreto na do Deza. O Seminario organizábase en seccións dedicadas a distintas disciplinas pero que periodicamente realizaban saídas conxuntas de arredor dunha semana a diferentes comarcas galegas, nas que se reunían o maior número de membros posible e que buscaban recoller información sobre o terreo, poñela en común e intercambiala. O recoñecemento do Deza comezou en 1928 e intensificouse nos veráns de 1934 e tamén de 1935.

Nesta última campaña de investigación, desenvolvida a principios de xullo do 35, faltou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que acababa de ser desterrado a Badajoz polo Goberno da II República Española despois dos sucesos de 1934. Como xa fixeran noutras ocasións con textos dedicados a Vicente Risco e outros, os seminaristas dedicáronlle a Castelao o Romance de unha fatal ocasión, un exercicio literario con caligrafías e ilustracións de varios deles. Aínda que o de Rianxo era o destinatario principal do poema, a dedicatoria faise extensiva a outros ausentes: Alexandre Bóveda, tamén castigado en Cádiz polo executivo de Lerroux, e Robustiano Fernández Cochón. O manuscrito orixinal gárdase no Arquivo Filgueira Valverde do arquivo documental do Museo de Pontevedra.

O documento inclúe ilustracións de Vicente Risco, Manuel Gómez Román, Hermida e o lalinense Laxeiro, que ilustra a portada. Os versos do romance teñen a caligrafía dun nutrido número de membros do Seminario: Florentino López Cuevillas, Risco, Xaquín Lorenzo “Xocas”, Xosé Ramón Fernández-Oxea “Ben-Cho-Shey” ou Antonio Iglesias Vilarelle, entre outros. Ao fragmento coa caligrafía de Cuevillas pertencen os seguintes versos, que son un bo exemplo da visión humorística sobre os membros e as actividades do Seminario que se recollen no romance: “Na casa do Ferrador / o Seminario pousaba; / nas camas de chinches de ouro / nas sabáns pulgas de prata. / D. Luis Iglesias traguía / o solimán contra as pragas / a celta fouce no cinto / a seriedade na cara”. Para as arquiveiras responsables da área de documentación do museo, a composición “mantén unha unidade de argumento e ritmo que fai pensar que se trata da obra dun só autor”. As evidencias que recollen no estudo introdutorio que acompañará a edición apuntan a que o autor sería Xosé Filgueira Valverde.

Xeiras na bisbarra

A publicación está prevista para outono deste ano, nun volume que incluirá un estudo introdutorio e un apéndice documental cunha serie de notas redactadas por Filgueira Valverde na que se recollen anécdotas das xeiras do Deza que dan o contexto necesario para entender o contido do Romance de unha fatal ocasión. A programación do Museo de Pontevedra polo centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos completarase con outras actividades, como son dúas saídas temáticas a modo de xeiras pola bisbarra do Deza en setembro, un ciclo de conferencias en outubro e a apertura dun espazo web para divulgar os materiais do SEG custodiados no Museo.

A edición facsimilar deste romance completarase no mesmo volume coa doutra peza de características similares e que ata agora non se coñecía. Trátase de Tibi Bastianus Imperator Peruensis, unha composición dedicada a Sebastián González García-Paz por dous amigos e compañeiros do Seminario de Estudos Galegos. Trátase de Xosé Ramón Fernández-Oxea, “Ben-Cho-Shey” e Xaquín Lorenzo “Xocas”. Juan Manuel González Lamela, fillo de Sebastián González, vén de doar ao Museo de Pontevedra este importante documento inédito, o que o fai aínda máis importante para o persoal que traballa nesta histórica edición facsimilar.

Este segundo romance está datado no 15 de xullo de 1935, cun texto escrito por Ben-Cho-Shey que remite na temática á tradición tardomedieval, o que tamén se reflicte na coidada caligrafía. Acompañan o texto ilustracións de Xocas, nas que aparecen os personaxes do poema , que son unha moura encantada, o propio Sebastián González e o seu profesor, o “furibundo” Abelardo Moralejo, na forma dun dragón. O contexto no que se compuxo este romance é o mesmo do dedicado a Rodríguez Castelao; son obras que os membros do Seminario de Estudos Galegos lle dedican aos compañeiros ausentes nas súas actividades conxuntas.