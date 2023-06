A parroquia lalinense de Barcia celebrará os días 15 e 16 de xullo as súas festas na honra da Virxe do Carme. A súa famosa carballeira acollerá a VII Festa Gastronómica do Polo Asado na primeira xornada, cunha cea popular a partir das 22:00 horas. Os tiques –15 euros para adultos, 10 para nenos maiores de 8 anos e gratis para os menores– xa están á venda nos seguintes establecementos: Cooperativa Campodeza, Comercial Vilatuxe, Gasolinera Canda, Parrillada La Robleda e Bar O Pepe. As reservas deben efectuarse antes do 12 de xullo. A animación musical correrá a cargo do grupo de gaitas Repinicando, mentras que a verbena estará amenizada polo dúo Punto Zero e a orquestra Costa Blanca.

Os festexos continuarán o domingo 16 coa misa solemne ás 13:00 horas na Carballeira de Barcia con procesión ata a igrexa, con regreso acompañada da Banda de Música de Vilatuxe. Esta agrupación tamén tocará durante a sesión vermú.