Cando o Orgullo é a vía para o amor

Este 28 de xuño celebrábase o Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+ con multitudinarios actos tanto a nivel institucional como social para reivindicar o sentimento de orgullo e visibilizar aquelas orientacións sexuais ou identidades de xénero tradicionalmente marxinadas ou reprimidas. Malia que esta loita por conseguir a normalización e a tolerancia pola diversidade sexual leva anos ao pé do cañón, a realidade é que non se conseguíu aínda acadar ditos obxectivos. Nun pobo como o de A Estrada, persoas pertencentes a este colectivo comparten as súas posturas respecto a o que significa ser LGTBIQ+ nun concello do interior galego,entre outras cousas.

Unha delas é Xoán Reices Villar, concelleiro e portavoz do BNG, a quen non lle gustan as etiquetas e admite sentirse atraído por “xente de todo tipo”. A el parécelle importante reivindicar esta data “xa que a xente deste colectivo segue aínda sendo foco de discriminacións e maltrato. Porén o día é o de menos, cando o PP retira a bandeira nesta mesma data”. Respecto a como afecta vivir nunha vila como A Estrada á hora de vivir e expresar a sexualidade de cada quen, conta que “a situación cambiou bastante de hai uns anos para aquí, e non ocorren parece que haxa tanta violencia como pode darse nas cidades, porén non é posible o anonimato, que para algúns pode facilitar sentirse máis libre de exprearse, porén a nivel de educación, considero que é un problema xeralizado”.

El remata sinalando que para mellorar “o primeiro e máis importante é escoitar á xente e apostar pola igualdade decididamente (non poñer unha bandeirola un día). Iso dende a política. Agora ben, a política institucional non nos vai cambiar a vida. O que precisamos é falar coa xente, facerlles ver que é totalmente irrelevante con quen te deites, con paciencia, con amor. E por suposto, facer comunidade e unión con outras loitas. En definitiva, estar xuntos”.

Seguindo por Samuel Torres Rey, de 27 anos, quen se identifica como un home cis homosexual e sinala que é importante, non celebrar, senón reivindicar o Orgullo porque “se seguen dando moitas situacións de desprezo cara o noso colectivo”. En canto á labor das institucións locais neste ámbito, admite non coñecer “medidas máis alá de iluminar o Concello das cores da bandeira”, o que o leva a pensar que “aínda queda moito por avanzar e moito desprezo por erradicar”

Torres recoñece que: “a min afectoume vivir aquí (A Estrada) cando era adolescente, a día de hoxe non”. “Cando era adolescente gritábanme ‘maricón’ cando saía de festa sen eu sequera saber cal era a miña preferencia sexual. Porén, certa xente desta vila me encasillou nalgo por non seguir os estándares típicos da masculinidade” engade. “A día de hoxe, agora que a opinión do resto me é indiferente, non me afecta en absoluto, pero entendo que aos adolescentes, que están construíndo a súa personalidade, si lles afecte” di o estradense. Neste senso, comparte: “gustaríame que a xente fixese un exercicio de empatía cos que pertencen ao colectivo e imaxinen como nos sentimos cando nos rexeitan”. Finalmente, en canto a que se podería mellorar para conseguir achegarse máis a esa tolerancia e igualdade entre as diversas orientacións, este xoven cree que “sería positivo incluir charlas nas que se conten os diferentes puntos de vista de persoas que pertencen a este colectivo, así como o apoio ao arte drag, que conta cunha visión negativa nestes territorios, a diferenza doutras comunidades españolas, como as Canarias”.

Por outra banda está Chiara Naymé García López, tamén de 27 anos, quen se identifica como muller cisxenero de orientación bisexual. Ela explica: “creo que a xente que discrimina ao colectivo non se vai a sensibilizar no tema só por un día ao ano de celebración, si que vexo necesario, ademáis de bonito, que todas as persoas lgbtbiq+ teñan un dia no que sentirse orgullosas de quenes son e se lles de validación pública e social, xa que o resto do ano son invisibilizadas e vítimas de violencias tanto por parte de persoas individuais como de forma sistemática pola nosa cultura binaria e cisheteronormativa”.

García considera que A Estrada aínda ten moito que mellorar na xestión deste tema: “xa son moitos os concellos que nestas datas fan programacións socioeducativas en relación ao mes do orgullo, e aquí aínda non se fai nada, nin regular nin puntualmente”. “Imaxino que as institucións educativas levan a cabo orgradoiros puntuais, pero aínda así faltan plans de prevención e inclusión reais” engade, e continúa explicando que “faltan asociacións ou institucións sociais que traballen estes temas tanto co propio colectivo como coa poboación xeral”.

En definitiva, a estradense ve que “aínda que hai moita máis aceptación que antes a persoas homosexuais, existe moitísima discriminación”. “A tolerancia cara persoas queer, non binarias ou trans é practicamente inexistente, do mesmo xeito que hai moita xente que descoñece a interexualidade” ce a existencia da interexualidade.

Ao igual que Torres, García comezou a descubrir a súa sexualidade crecendo na Estrada, o cal admte: “aínda que eu sempre me sentín libre de expresarme grazas á miña educación aberta nestes temas e ter referentes de persoas lgbt cercanas, penso que pode facerse moi compricado, sobretodo se eres unha persoa trans, intersexual, non binaria, etc. Porque a xente aínda non entende nin coñece estas realidades e por iso as xulga”.

Por último, a estradense asegura que para seguir avanzando nesta loita a nivel loval “crearía unha asociación que traballara con persoas LGTBIQ+ para empoderalas e darlles voz, así como un espazo visible na vida cotiá estradense xa que é importante que a mocidade e as crianzas teñan referentes de todas as realidades, e por outra parte traballaría coa poboación xeral para que coñezan e entendan estas outras realidades xa que penso que a xente xulga moitas cousas dende o medo ou o descoñecemento, e achegar unhas realidades a outras fai tecer nexos de unión e vínculos dende a empatía ao entender que ao fin e ao cabo todas somos persoas”, sentencia.

Hai que apostar de xeito decidido pola igualdade, non colgar unha bandeira un día

A xente xulga moitas cousas por medo ou descoñecemento, mais todas somos persoas