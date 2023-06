Acaba de celebrar su 30º aniversario con varios eventos en los últimos meses, pero la Banda de Música Municipal de Agolada no da el colofón a esta efeméride con su participación en las fiestas patronales de la localidad. Y no está en el cartel porque el Concello no quiso costear su concierto, cuando es, en la práctica, la única obligación que tiene con esta formación, además de una ayuda que puede concederles, hasta ahora de 16.000 euros, pero que puede bajar a 14.000 y que se queda muy lejos de los más de 100.000 euros de gasto que soporta la entidad al año.

Aunque se llame ‘Municipal’ no tiene el mismo régimen que la de Santiago, por ejemplo, donde sus músicos son funcionarios. En Agolada no lo son, así que solo perciben un sueldo los profesores de la escuela y el director, Adrián Pazos. Pero el trabajo y la dedicación a lo largo de varias generaciones de músicos se vio compensando ayer al menos, con la aparición de varias pancartas de apoyo, por parte de los vecinos, colocadas en distintos lugares y en las que se mostraba su respaldo a esta formación musical. También hubo vecinos y empresa que decidieron contribuir con menos dinero a estos festejos, como señal de protesta por esa ausencia. No cabe duda de que resulta muy extraño que la formación más conocida de una localidad no actúe en sus fiestas patronales. cuando sí están otros colctivos como Bico da Balouta o la Coral Polifónica de Agolada. Desde la formación, además, se deja claro que no hay ningún tipo de confrontación personal entre el director de la misma y el actual regidor del municipio, Luis Calvo.