A Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE), logo de celebrar hai unhas semanas o seu 20 aniversario, abre o prazo de inscrición de alumnado para o novo curso 2023-2024.

Os grupos ofertados serán catro: Grupo infantil (a partires dos seis anos), Grupo Xuvenil (a partir dos dez anos), Grupo Adultos (todos aqueles maiores de 18 anos) e Grupo Danza (a partir dos 40 anos). Todos os alumnos e alumnas interesadas deberán dirixirse ao departamento de Cultura do Concello da Estrada ou chamar ao teléfono 986573601 para poder formalizar a súa inscripción. As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de chegada, polo que compre evitar agardar a que remate o prazo, en caso de que estas se esgoten. As clases darán comezo no mes de outubro e todo o novo alumnado disporá de dúas leccións de cortesía antes de formalizar a súa matrícula.