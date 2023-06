Ayer y por primera vez desde el pasado sábado no hubo bombas a las once de la mañana anunciando una nueva jornada de Festas de San Paio. En esta ocasión tocaba limpieza de calles, en medio de la recogida de los puestos de comida y venta ambulante que se repartieron en estas cinco jornadas por el casco urbano estradense. Solo las atracciones se mantenían en la Praza da Feira para su jornada de despedida. Allí nos encontramos con Gonzalo Louzao, el hombre que ha sido el responsable de organizar estas fiestas en sus últimas cuatro ediciones. El edil estradense se despide de los responsables de las diferentes atracciones emplazándolos para el año que viene, aunque él ya no estará al frente del San Paio.

Tras sumar la cartera de Medio Ambiente a la de Urbanismo, Louzao cederá el testigo a otros compañeros el año que viene. Hombres como Juan Constenla, Óscar Durán o Lucía Seoane podrían asumir ese reto, o bien todos ellos como equipo. Otra opción sería crear una comisión de fiestas al uso. “Es algo que todavía tenemos que analizar pero yo ya acabé mi ciclo. Ahora me toca centrarme en otros temas”, afirmó Louzao, quien se marcha realizando un balance positivo de esta edición del San Paio. “Estas fueron las primeras fiestas tras la expansión de la nueva normalidad y creo que hace muchos años que no teníamos una combinación tan perfecta como en estas. Había un programa muy variado, que coincidía con la reforma del casco urbano, que contribuyó también a crear un gran ambiente en las calles centrales. Y finalmente, estuvo el buen tiempo. Ese es un ingrediente que aporta más del 50% del éxito del programa”, afirmó. “Es la gente la que tiene que valorar ahora si le gustaron las fiestas pero lo que no se puede discutir es la gran cantidad de gente que había y que superaba con creces el público de años anteriores”. Louzao destacó el éxito de los grandes conciertos pero también los espectáculos organizados por las formaciones de A Estrada, ya que todos ellos atrajeron a mucha gente. En el lado contrario estarían las atracciones de la feria, en las que este años hubo menos gente, algo que achaca a la situación económica en general. El edil también mostró su agradecimiento a los técnicos del departamento de Cultura, Deportes y de la Fundación Cultural, que estuvieron siempre a su lado, además de los servicios de Emerxencias y de la Policía Local. Considera además que la hostelería vivió jornadas muy positivas, con mucha gente llenando restaurantes, locales y terrazas. Presupuesto A nivel económico, los presupuestos de este San Paio estuvieron en unos 160.000 euros. De ellos 41.000 los aportaron unas 200 empresas que se anunciaron en las pantallas digitales. Por contra, los vecinos solo aportaron 800 euros en el número de cuenta habilitado para ello. Los puestos de venta y atracciones pagaron 16.000 euros, mientras que la Deputación pagó el concierto de Monoluis Dop, valorado en 9.000 euros. Por su parte la Xunta, a través del Xacobeo, financió los conciertos de Carlos Baute y de Roi Casal. Aportaron para ellos unos 36.000 euros. La financiación se cierra con la aportación del Concello, de 55.000 euros. Atracciones sin música ni luces A Estrada despidió ayer su programa de las fiestas patronales de San Paio. Lo hizo con la celebración del Día del Niño, una jornada pensada para los más pequeños de la casa y que este año trajo novedades. Entre ellas, el Concello acordó unos precios reducidos en las atracciones para los niños. A mayores, se introdujo una franja especial sin música e iluminación para los niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA). Con esta original medida se buscaba favorecer la asistencia de los niños con autismo, un trastorno que causa hipersensibilidad en situaciones con un elevado nivel de ruido o iluminación. Se trata de una novedad con respecto a otras ediciones de las fiestas y que el gobierno local sumó la raíz de la solicitud de una asociación especializada y que está asentada en el municipio.