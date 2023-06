La Policía Local de A Estrada vivió una fiestas tranquilas a pesar de los miles de personas que dieron cita en el pueblo a lo largo de los cinco días de celebración. Al margen de algunas pérdidas de carteras, que no se podrían achacar a robos como en otras ocasiones, la principal incidencia se registró en la noche del martes al miércoles. El cierre de las Festas de San Paio estuvo protagonizado por los fuegos artificiales y por la actuación partida de la orquesta París de Noia en la plaza del Concello. Allí tuvo lugar un incidente que sin embargo no fue a más por la rápida intervención de un policía de paisano que no estaba de servicio.

Los hechos tuvieron lugar antes de los fuegos, en el primer pase de la París de Noia. En ese momento un hombre, con síntomas de embriaguez, comenzó a insultar y forcejear con una mujer en una plaza que en esos momentos estaba llena de personas. Esta actitud llevó a intervenir al policía de paisano, que se encontró con la resistencia por parte del hombre, que se resistió a su detención e intentó escapar. En el lugar se personaron después agentes de la Policía Local de A Estrada y de la Guardia Civil, logrando reducirlo. Finalmente tuvo que ser sedado por parte de los servicios de Emerxencias de A Estrada y fue posteriormente trasladado a Santiago. El hombre no fue detenido pero la Policía Local de A Estrada abrió diligencias ante el Juzgado para estudiar el caso. La situación causó un gran revuelo entre los cientos de personas que en ese momento veían el concierto.