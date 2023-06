Éxito de participación en el campamento de verano del Club Hípico Juan Oliveira de Lalín que dio comienzo este lunes en las instalaciones de Mouriscade. Su presidente James Sosa señala que “tenemos una docena de chavales para esta semana, que es el total de lo que habíamos planeado por campamento. La que viene ya tenemos el 75% del cupo y la siguiente un 70% más. Para que hagan sus reservas nos tienen que llamar a los teléfonos o mandar un WhatsApp al 646 549 316 o al 722 391 582”.

La programación de la actividad estival del Juan Oliveira incluye una actividad diferente en cada jornada. “Hoy (por ayer) tocó una ruta por Doade, en la que se realizó una visita al museo de la Casa do Padrón, con quienes a partir de la segunda quincena del mes de julio vamos a colaborar”, añade Sosa. El programa está diseñado para llevarse a cabo desde el pasado lunes hasta el 1 de septiembre, de lunes a viernes con horario de 9.00 a 14.00 horas. Cabe destacar que en esta actividad ecuestre no se permitirá el uso de ningún dispositivo electrónico para “poder desenganchar a los niños de los móviles”, apunta James Sosa. “El mal uso de estos aparatos está haciendo que cada día se parezcan más a un robot que a un niño, algo que como padre también me preocupa mucho y por eso hago hincapié en esto”, subraya el dirigente de la entidad.

Inclusión y respeto

El campamento que cuenta con descuentos del 10% a unidades familiares y socios en los precisos de 100 euros por semana y de 35 por cía, está pensado para jóvenes de 6 a 16 años. En la actividad lúdica planteada por el Juan Oliveira, todos ellos “aprenderán a conectar con la naturaleza y a desconectar de la tecnología”. Realizarán actividades de equitación, de convivencia, deportivas y de aventuras en el entorno natural. La metodología estará basada en la inclusión, en el respeto por la naturaleza, por los animales y hacia las personas.

Álex Abalasei dirigirá al equipo en el Territorial de Vilamarín

El próximo domingo día 2 de julio amazonas y jinetes del Juan Oliveira van a participar en un nuevo Concurso Territorial de Doma Clásica que se va a realizar en las instalaciones del Club Ecuestre de Vilamarín. Cabe recordar que los dezanos ocupan en la actualidad el segundo puesto en la competición, “razón por la que nuestras chicas y nuestros chicos están más que motivados para ganar la mayor cantidad de puntos posibles, ya que quieren volver a llevarse la copa, como hicieron el año pasado”, explica Sosa. En esta ocasión volverán a estar acompañados por el entrenador Álex Abalasei, “que está entrenando muy duro a todos ellos para que puedan conseguir todos sus objetivos”, apostilla el presidente de la entidad ecuestre lalinense.