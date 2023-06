El alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, lamentó el “silencio cómplice” de los portavoces municipales del PSdeG-PSOE, Ana Couto, y del BNG, Ernesto Filgueira, delante del plantón que los portavoces de sus respectivos grupos políticos hicieron ayer en el Parlamento gallego a los alcaldes de Cerdedo-Cotobade, Punxín, Maside, O Carballiño, Boborás, O Irixo y Beariz, firmantes del Pacto de Pedre.

Cubela considera que “toda esta maniobra obedece a una estrategia coordinada para debilitar y desgastar el acuerdo de los alcaldes para solicitar al Gobierno de España la mejora integral de la seguridad en la carretera nacional N-541, cuestión sobre la que todos estábamos totalmente de acuerdo por necesario para evitar que se vuelva a repetir una tragedia como la vivida en la pasada Nochebuena”, indicó el alcalde de Cerdedo-Cotobade. “Esta actitud tomada por el BNG y el PSdeG-PSOE de no acudir la esta reunión programada y aceptada por escrito por cada uno de ellos en el Parlamento gallego es muy grave, ya que dieron la callada por respuesta y, después de confirmar por escrito su presencia, no hicieron ni el mínimo gesto para avisar de que no acudirían”.

Desde el BNG lamentaron sin embargo que la reunión se hizo coincidir con la celebración del Pleno del Parlamento y con votaciones a las que los diputados tienen el deber de asistir. Añadieron también que el portavoz del BNG, Luis Bará, tuvo que participar en varios debates durante la tarde.