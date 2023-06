El testigo principal en el juicio contra el estradense por drogas desmiente su declaración inicial

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra acogió ayer el juicio oral contra un vecino de A Estrada relacionado con una operación antidroga realizada en enero del año pasado en Matalobos y A Bandeira. Tras toda una mañana de vista oral, la autoridad judicial ha decidido retomarlo el jueves 20 de julio, a partir de las 13.00 horas. En la sesión de ayer solamente declararon el sargento de la Guardia Civil “que estaba propuesto a última hora y, también, el testigo principal con el que empieza toda la prospección”, explica Javier Vasallo, defensor del acusado.

En su intervención, este testigo dijo “cómo le habían librado esa declaración y esa grabación, en la que nada es cierto. En la grabación incluso se oían como los folios iban pasando en lo que es una declaración guionizada”, añade Vasallo. El abogado también aclara que “lo que hemos hecho son las cuestiones previas y las nulidades que yo he planteado, y que quedaron vistas para sentencia. También declaró el acusado, “que negó todos los hechos y que dijo que es consumidor junto a su mujer. Todo lo que le han cogido son dosis de autoconsumo. En su casa no había ni dinero ni tampoco droga”, dice el letrado.

Según Vasallo, ayer el testigo principal “dije que lo llamaron al cuartel por una presunta denuncia de un familiar, y que como estaba también en condicional o suspensión de condena por un tema de violencia de género, esa denuncia le podía acarrear la revocación. Por lo tanto, le proponen dejar todo eso a un lado y es cuando lo hacen declarar al dedillo contra el estradense. Declaración que no mantuvo y que fue grabada solamente por este policía sin más agentes presentes. Existen muchas irregularidades en el procedimiento”.

El testigo desmintió todo y explicó a la autoridad judicial que todo eso “era lo que iba leyendo y le iban enseñando en folios. No filmaron la grabación ni se transcribió. Es una grabación guionizada para incriminar”, asegura el abogado defensor. Vasallo le calcula “por lo menos tres o cuatro sesiones más de juicio. Faltan todos los agentes, mis testigos y, además, las pruebas fundamentales contra la cadena de custodia que no existe. Van a tener que valorar muchas cuestiones de fondo y de forma. A este chico no le han cogido nada en casa, ni en ningún lado. Las dos únicas aprehensiones son para consumo propio”, reitera.

Para el defensor del estradense acusado de tráfico de drogas “es una pena que tengamos un procedimiento de este tipo con hipótesis incriminatorias. Hasta después de septiembre no se acaban las vistas, y luego quedan las conclusiones, las valoraciones y los informes”.

Respuestas preestablecidas

Sin embargo, para Javier Vasallo la declaración más importante efectuada ayer en Pontevedra “fue la del sargento, en la que me llama mucho la atención que se grabe una declaración, que no se transcriba y no saber por qué se hace eso. Tampoco se identifica el día que dicen que se hizo esa grabación y no hay presente ningún otro agente. Se va guionizando de manera palpable la grabación, con preguntas y respuestas preestablecidas y se escucha como se van pasando folios. Además, el testigo principal dice que leía lo que ponían en el folio para incriminar al otro a cambio de beneficiarlo en su situación penal”.

El letrado defensor apostilla que “la transcripción se hace además del teléfono del propio sargento, que se pasa a un ordenador con un puerto USB sin ningún tipo de garantía. Esa declaración incrimina en muchos aspectos a este hombre. Esa grabación y las tres comparecencias del mes de marzo de 2020 son las que dan lugar a la actuación prospectiva y falsa”. Javier Vasallo concluye anunciando que “también es cierto que me han dicho que interponga de inmediato una querella criminal contra la unidad de la Policía Judicial por la falsedad documental y otras circunstancias”.