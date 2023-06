Alcaldes del Pacto de Pedre pidieron en el Parlamento de Galicia que sea la Xunta la que eleve al Gobierno Central su clamor. Los regidores de Cerdedo-Cotobade, Puxín, Maside, O Carballiño, Boborás, O Irixo y Beariz tenían convocada para la tarde de ayer una reunión con los portavoces de Infraestructuras en la Cámara Gallega de los tres grupos políticos con representación parlamentaria. Sin embargo, finalmente solo asistió al encuentro el representante del PPdeG, José Manuel Balseiro, que se comprometió ante los dirigentes locales a presentar una proposición no de ley en la que se instará al gobierno gallego a dirigirse al Ejecutivo en Madrid para que se acometa, con la mayor urgencia posible, una mejora integral de la carretera nacional N-541 entre Pontevedra y Ourense. Los alcaldes reclaman una actuación en la totalidad del recorrido, al objeto de garantizar las debidas condiciones de seguridad vial para atajar la alta siniestralidad que acusan.

Los alcaldes del Pacto de Pedre consideraron “inexplicable” la ausencia de los diputados Luís Bará (BNG) y Patricia Otero (PSdG-PSOE) en el encuentro celebrado en la tarde de ayer. Pusieron el acento en que esta reunión fue convocada el pasado mes de abril y que se decidió retrasarla hasta el 27 de junio “a petición de los nacionalistas y socialistas para evitar que pudiese interferir en el proceso electoral municipal”, explican.

“No entendemos cómo se confirma la presencia de los representantes de BNG y del PSdeG-PSOE a esta reunión y luego no aparecen sin dar ningún tipo de explicación ni aviso previo. Esa actitud demuestra falta de respeto, no solo hacia los alcaldes, sino también hacia los vecinos y vecinas a lo que nosotros representamos y que también representan ellos en el Parlamento”, lamentaron los integrantes del Pacto de Pedre. Consideraron también una “falta de tacto y sensibilidad” esta ausencia de nacionalistas y socialistas en relación a la gente que “confía en que desde los representantes políticos se supere cualquier diferencia cuando hay un motivo común que nos une y nos responsabiliza como es la búsqueda de la mejora de la seguridad vial en la N-541, escenario de una auténtica tragedia que pretendemos que no se vuelva a repetir”, recuerdan en alusión al accidente de autobús con siete víctimas mortales ocurrido la última Nochebuena en Pedre.

Apuntan los mandatarios locales que entre las deficiencias que encuentran en esta carretera nacional figura “un asfalto deteriorado y problemas de drenaje, que provocan la falta de adherencia de la vía, que se intensifica cuando llueve abundantemente”. Aluden también al “cuestionable trazado”, baches y depresiones de la superficie de la carretera “que lleva a que los vehículos pierdan estabilidad”. Subrayan que esta vía de titularidad estatal vertebra una parte importante del territorio, dando servicio a una población de más de 218.00 habitantes y conectando las Rías Baixas con el interior de Galicia y la Meseta.

“La reclamación municipal materializada en el Pacto de Pedre no busca ser un enfrentamiento político o institucional sino un acto de reivindicación conjunta en defensa activa de nuestros territorios y vecinos y de llamamiento urgente a la mejora de la seguridad vial”, aclaran. El PP canalizará su petición en e O Hórreo para que la Xunta urja al Gobierno a una mejora integral de la N-541 Pontevedra-Ourense.