Tanto ten Xan coma Pedro. Esta frase sacada do noso refraneiro serviulle aos veciños da Praza Mestre Mateo de Silleda para argallaren a súa festa de benvida ao verán, que terá lugar este vindeiro venres, día 30, na propia praza, a partir das dez da noite. “Non é máis que outro xeito de dicir que tanto ten xuntarse polo San Xoán (24 de xuño) como facelo polo San Pedro (29 de xuño), o caso é facer festa e, sobre todo, unir á veciñanza.

A idea xurdiu entre os veciños que, polo Nadal, se xuntaran para decorar o espazo de lecer que hai diante dos seus edificios, de recente construción e nos que viven moitas parellas con fillos xóvenes. Nun un alarde de creatividade e esforzo colectivo converteron a praza nunha Feira da Santa Lucía. Daquela levaran o primeiro premio da terceira edición do concurso #SilledaFaiNadal, dotado con 1.000 euros en vales para gastar no comercio e na hostalaría do municipio.

Neste caso a “escusa” da xuntanza será unha cea de confraternidade acompañada, ademais, dunha sobremesa musical nun espazo alegre e seguro como é o da Praza Mestre Mateo, que será debidamente acondicionada para a ocasión. Desta volta ademais os veciños decidiron facer esta festa aberta a todos aqueles que queiran asistir, sexan ou non veciños do lugar. O único requisito para quen se queira sumar á xuntanza será o de pagar a cea, que terá un prezo de 6 euros para adultos e de 3 euros para nenas e nenos. Hoxe, martes, é o derradeiro día para apuntarse. Quen queira pode facelo en persoa nos establecementos comerciais Carmiña Moda e Mamasunción ou a través de Whatsapp nos números 604082463 e 647816185, tal como informa SIC Iniciativas Culturais.