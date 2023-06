A Vila do Mañá botou a andar onte en Silleda por terceiro ano consecutivo. Ata o venres, día 30, preto de sesenta nenos e nenas gozarán con actividades e intervencións relacionadas coa arte e a arquitectura en horario de mañá e de tarde, e sen custe algún. O reto principal dos seus creadores (POSTarquitectos) é que a infancia e a adolescencia estean presentes de forma activa no proceso de construción dos espazos comúns.

Os obradoiros deron comezo pola mañá no pavillón municipal César G. Fares, co grupo dos máis cativos, de 5 a 10 anos, que traballaron sobre complexidade estrutural, construindo ideas,e con conceptos como o equilibrio, a resistencia, a escala ou a tridimensionalidade. As actividades, coordinadas por personal monitor e que se desenvolverán en horario de mañá e de tarde nas rúas e espazos públicos de Silleda, terán como protagonista este ano a Antón Alonso Ríos. A rapazada realizará un roteiro literario a través da obra do Siñor Afranio pola vila, con pisadas que irán acompañando ao grupo en cada intervención.