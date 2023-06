O Boletín Oficial da Provincia acaba de publicar o anuncio das bases reguladoras de adxudicación, normas de funcionamento e utilización das vivendas sociais do Concello de Cerdedo-Cotobade polas que se rexirá tamén o procedemento de oferta pública das catro vivendas de Carballedo, pendentes de adxudicar. Segundo manifestou o alcalde Jorge Cubela, constitúe unha medida para “facilitar o acceso a unha vivenda digna a familias empadroadas no municipio con dificultades económicas e pretende fixar poboación no municipio”. Poderán solicitar unha vivenda de ocupación temporal social neste concello as persoas físicas, para si ou para a súa unidade familiar que, pola súa situación ou polos seus escasos recursos, non poidan acceder a unha vivenda de ocupación temporal a prezo de mercado.