A Estrada nunca tuvo un campo de fiestas tan grande como el de este año. Nunca como en este 2023 se disfrutó tanto de las patronales de San Paio a pie de calle. Y es que, a la peatonalización de la zona más céntrica de la villa hay que sumar el hecho de que en esta edición el tiempo acompañe a unas celebraciones que, con mucha frecuencia suelen llegar con tormentas o días de inestabilidad meteorológica. Sin embargo, este año el recién estrenado verano está haciendo honor a su nombre y favorece el ambiente festivo, sin duda ayudado por una programación que reparte las actividades del cartel entre cinco grandes zonas: Praza da Constitución, Praza de Galicia, Porta do Sol, Praza da Feira y Praza do Mercado. El paseo peatonal entre todos estos enclaves permite que toda la calle sea una fiesta, en especial en la jornada de ayer y en la de hoy, con las tradicionales procesiones recorriendo la villa.

El día de San Paio, el Patrón de A Estrada, arrancó sobre ruedas. Después de que las bombas de palenque anunciasen un nuevo día de fiestas, los más madrugadores –al menos para ser festivo local– se pusieron el casco para participar en la Festa da Bicicleta. Fueron muchos –en especial familias– los que no quisieron perder la costumbre de sumarse a esta convocatoria lúdica, pensada para disfrutar con los más pequeños de una mañana de paseo en bici por el casco urbano. El pelotón partió de la Praza do Mercado y a ella regresó subiendo por la peatonal Calvo Sotelo.

La música estuvo durante la mañana de ayer más contenida, quizás porque el concierto programado para el mediodía fue en el interior del Teatro Principal. Corrió a cargo de la Banda de Música Municipal de Santiago. Ya en torno a las 14.00, comenzó a dejarse escuchar en las inmediaciones de la Zona dos Viños, donde actuó The Narts.

La tarde superó todas las expectativas. Los niños sabían que estaban convocados a una fiesta acuática y no se hicieron esperar. Claro que, al llegar a la Praza do Mercado, no les quedó más remedio que aguardar turno. Tres toboganes hinchables de agua se quedaron pequeños para la demanda de pequeños preparados con sus bañadores para una tarde de juegos con remojón. El colofón: la esperada fiesta de la espuma.

Ya hacia última hora de la tarde la calle volvió a ser escenario para la procesión de San Paio. Después de la misa cantada celebrada en el interior del templo parroquial –la celebración sirvió de telón para la confirmación de más de una veintena de jóvenes estradenses–, la Coral Polifónica San Salvador de Camanzo, la Agrupación Musical de Cornetas, Tambores e Gaitas (Acotaga) de Ferrol y la Banda de Música Municipal de Silleda honraron al Patrón de A Estrada en la tradicional procesión por las calles más céntricas de la villa, las mismas que hoy se pondrán a los pies de la procesión del Santísimo.

En la Praza da Feira el parque de atracciones continuó ofreciendo un nuevo día de diversión para los más pequeños de la casa, con propuestas para todas las edades. La diversión continuaba mientras el sonido de la música comenzó a subir. A las 22.00 horas, la Praza da Constitución fue el escenario para un nuevo formato de espectáculo del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, que encandiló con su Big Band. Más de una hora después, cedió el testigo a Monolius DOP. Media hora por encima de la medianoche estaba previsto el arranque de otro de los espectáculos con tirón del San Paio; la actuación de El Combo Dominicano, en la Praza de Galicia.

Las patronales de San Paio se despiden hoy hasta el próximo año con un nuevo festivo local. A las 11.30 horas está previsto un pasacalles de la Banda de Música Municipal, que ofrecerá su concierto en la alameda estradense a las 13.00. Media hora después y en la Zona dos Viños, arranca el concierto de Algo Pasa con Mery. Estas calles se ofrecen por la tarde como espacio para la actividad infantil A Xogar na Zona.

Ya a las 19.00, la escuela Latexo Percusión llenará de ritmo la Rúa Calvo Sotelo con una batucada. A las 20.00 comenzará en la iglesia la misa cantada por la Coral Polifónica Estradense y la procesión del Santísimo. La vistosidad de estos oficios religiosos se verá incrementada este año con los tapices florales que creará para la ocasión la Asociación de Alfombristas de A Estrada. El colectivo tomará la Sala Abanca como su base de operaciones y comenzará a mediodía a configurar la alfombra sobre la que luego pasará la procesión del Santísimo Esta estará acompañada musicalmente por la Banda de Música Municipal de A Estrada y la Banda Militar de la Brilat que, concluida la procesión, realizarán un desfile y posterior concierto en la Praza da Constitución.

La última noche de las fiestas será de orquesta. En este caso la escogida para poner el broche a las celebraciones de este 2023 será París de Noia. Comenzará a actuar al pie del consistorio a las 22.30 horas, con una interrupción a las 00.30 para que los estradenses puedan disfrutar de un espectáculo pirotécnico. Los fuegos artificiales se lanzarán desde la zona de A Cañoteira, de manera que se propone como entorno para poder gozar de este fin de fiesta sobre el cielo nocturno el entorno de la Rúa 25 de Xullo. A continuación, la verbena se retomará desde las 01.00 para dar las últimas notas de las patronales estradenses.

Carlos Baute llena la Praza da Constitución

El cantante venezolano Carlos Baute llenó este domingo la Praza da Constitución durante su concierto en A Estrada, aun cuando su actuación arrancó al filo de las 23.30 horas. Aunque ayer era festivo local en la capital estradense, muchos vecinos hicieron el esfuerzo de acudir al concierto aun teniendo que levantarse para trabajar en otras localidades en las que ayer era jornada laborable. La concurrencia demuestra el tirón de los conciertos en el cartel de las fiestas estradenses.