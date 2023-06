Trasdeza e Silleda, dous nomes para un concello?

En xuño de 1853 fíxose oficial a designación de Silleda como capital e nome deste concello. Co gallo do 170º aniversario daquel acontecemento, nos seguintes parágrafos expoñemos brevemente os cambios administrativos que se produciron no século XIX e que explican a coexistencia de distintos nomes polos que foron e son coñecidas as terras situadas ao oeste do río Deza. Nesta época produciuse a transición da xurisdición de Trasdeza ao concello de Silleda, tras un breve período intermedio no que Chapa foi cabeza e nome do municipio, mais esta denominación non se asentou tanto como si o fixeron as outras dúas.

Resulta moi habitual o uso dos nomes Silleda e Trasdeza para referirnos as terras do occidente de Deza, limitadas e, á súa vez, separadas do resto da comarca polo río homónimo. Esta situación podémola atopar na prensa, na fala dos veciños e incluso dende a propia administración local. Agora ben, son realmente sinónimos? Refírense ao mesmo concepto ou á mesma realidade física? Os que habitamos estas terras somos silledenses ou trasdezaos? Poderiamos continuar listando as interrogantes que se nos poñen de manifesto ao abordar esta cuestión, mais nestas liñas trataremos de expor as distintas denominacións que recibiu o territorio que hoxe conforma o concello de Silleda.

Sobra dicir que o nome de Trasdeza non garda maior misterio: as terras situadas ao outro lado do río Deza, se o observador se atopa nalgún punto da zona central da comarca homónima. Partindo desta denominación para unha realidade física, Trasdeza empregouse para designar senllas entidades de creación humana. Por un lado, no eido eclesiástico, este foi o nome que recibiu o antigo arciprestado máis occidental da diócese de Lugo, a día de hoxe incorporado no arciprestado de Deza. Estaba conformado por 31 das 33 parroquias das que consta o actual municipio de Silleda (Dornelas e Cira pertencen á arquidiocese compostelá), xunto coa parroquia de Merza, en Vila de Cruces.

Por outra banda, Trasdeza tamén era o nome dunha antiga xurisdición adscrita á desaparecida provincia de Santiago, baixo o señorío do arcebispo de Compostela, que era o encargado de nomear o xuíz. Estaba composta por 23 freguesías que, en orde alfabética, eran: Abades, Breixa, O Castro, Cervaña, Chapa, Cortegada, Escuadro, Fiestras, Graba, Laro, Manduas, Margaride, Martixe, Moalde, Negreiros, Oleiros, Pazos, Ponte, Rellas, Siador, Silleda, Taboada e Vilar, con capitalidade no núcleo do Foxo, na parroquia de Silleda, que tamén era coñecido como O Foxo de Deza. Así mesmo, dentro da xurisdición, existían entidades menores onde se impartía xustiza de seu, os chamados coutos. Tal era o caso dos coutos de Refoxos, dependente do mosteiro de Aciveiro; Rosende, dividido entre as parroquias de Ponte e Vilar e baixo o dominio da Encomenda de Beade; Bazar, en Abades, dependente do cabido de Santiago; San Nicolás, en Negreiros, que era señorío do cabido lucense; e Outeiro en Manduas e Vilariño en Lamela. As restantes parroquias do concello actual repartíanse noutras xurisdicións e coutos: Carboeiro, Saídres e Xestoso formaban parte do couto de Carboeiro; Ansemil tiña couto propio dependente do mosteiro de San Paio de Antealtares de Compostela; Parada pertencía á xurisdición de Deza; Cira e Dornelas estaban incluídas na xurisdición de Cira; e Lamela e Piñeiro estaban divididas entre varios coutos. Á vista do indicado, tanto o arciprestado como a xurisdición non abarcaban a totalidade da terra de Trasdeza.

Estas xurisdicións mantivéronse ata ben entrado o século XIX como entidades administrativas que artellaban o Antigo Réxime. Tras unha breve desaparición no Trienio Liberal (1820-1823), o principio da fin da xurisdición de Trasdeza tivo lugar en 1836, cando nun primeiro momento se constituíu un concello conformado polas mesmas parroquias que estaban incluídas nela. Porén, cara finais dese mesmo ano, procedeuse a unha profunda reforma das entidades locais, facendo desaparecer as antigas xurisdicións e coutos. Debido á posición central de Chapa nas terras de Trasdeza, esta parroquia converteuse no emprazamento arredor do cal se integraron as 33 parroquias das antigas xurisdicións que anteriormente se repartían neste territorio. Mais a capitalidade do novo concello foi motivo de disputas e controversias ao longo dos seguintes anos. En 1838 tivo lugar a petición do alcalde ao gobernador provincial para o cambio temporal da capital á vila de Silleda, argumentando a exposición á que se vía sometida Chapa, en pleno contexto da Primeira Guerra Carlista. Non era para menos, pois o 14 de novembro do ano anterior, unha facción carlista asaltara Chapa, facendo grandes estragos no destacamento militar de Silleda. Para tal cambio, o alcalde argumentaba que a vila de Silleda era un punto céntrico para todo o municipio. A resposta desde Pontevedra foi a aceptación deste traslado provisional ata que remitisen as circunstancias que o motivaban.

O traslado provisional da capital a Silleda converteuna en capital de facto do concello. Isto provocou en 1839 as protestas dos habitantes das parroquias do noroeste do municipio (Cira, Dornelas, Piñeiro, Abades e Lamela), que se queixaban de que o traslado e o posterior mantemento da capital en Silleda atendía a motivos de conveniencia dos membros da corporación municipal, residentes na contorna da vila e para os cales lles resultaba cómoda esta situación. Producíronse máis queixas e protestas do mesmo tipo, onde sempre se pedía a restitución da capitalidade en Chapa, ao considerar que xa non se daban as circunstancias que propiciaran o cambio.

Cambio de capitalidade

Tras este cambio oficioso de capitalidade e toda a repercusión que supuxo, a finais de 1852 iniciouse o proceso para alcanzar a oficialidade. O 16 de novembro, o alcalde remitiulle ao goberno provincial o acordo plenario de petición do cambio. Un dos argumentos a favor disto volveu ser a posición céntrica da vila de Silleda, ademais da súa maior poboación. Tamén se empregou como motivo a construción do cárcere, que se adecuaría para dar cabida á casa consistorial. Así mesmo, elaborouse un expediente no que constaban as distancias entre as parroquias e a capital proposta, que foi remitido ao goberno provincial o 8 de febreiro de 1853. Unha semana máis tarde, foi enviado ao Ministerio de Gobernación e aprobado por Real Orde o 2 de maio. O 15 de xuño o gobernador provincial José María de Michelena manda pór en coñecemento os cambios de capitalidade e nome do concello, que pasaría a denominarse “Distrito municipal de Silleda”, orde publicada o 20 de xuño no Boletín Provincial. Este cambio, que se aplicou con prontitude, non trouxo canda si unha variación dos lindes do concello ou do número de parroquias, mantendo as 33 herdadas do concello de Chapa e que na actualidade continúan invariantes. Si se coñece unha petición dos veciños de Orazo (A Estrada), feita en 1855, onde propoñían anexionar a súa parroquia a Silleda, argumentando as dificultades para concorrer á capital do seu concello, pero tal cambio non chegou a producirse.

Como vimos, a realidade física de Trasdeza abrangue un maior territorio que as entidades eclesiástica e administrativa homónimas, mentres que as terras que abarca o concello de Silleda (e no seu momento, o de Chapa) si que coinciden coa terra de Trasdeza. Dito isto, se queremos referirnos a Silleda como un ente administrativo, quizais non teña sentido usar a denominación Trasdeza como un sinónimo. Con todo, o obxectivo destas liñas non é impor un nome sobre o outro. Vistos os aspectos históricos e xeográficos, o uso dun ou outro topónimo queda ao bo criterio do lector.

[NOTA: Este artigo é un resumo do traballo de investigación deste autor, titulado Trasdeza ou Silleda? Apuntamentos históricos sobre o nome dun concello e publicado no anuario Descubrindo 14 (2021) do Seminario de Estudos do Deza]