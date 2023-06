“Rural é unha pataca quente porque é moi extenso, pero non me preocupa o traballo”

A súa voz faise escoitar entre a algarabía das charangas que neste sábado de festas patronais na Estrada espallan o seu ritmo polas rúas da vila. Gonzalo Louzao Dono é todo un home orquestra estes días, que se encarga de que a música do San Paio non se deteña mentres suma ás súas competencias como edil de Urbanismo, Mercados e Eventos as competencias noutra das áreas de maior peso na administración dun municipio como o estradense: Medio Rural. Afable e faladeiro, Louzao gaña peso no goberno de José López Campos. É sabedor da confianza depositada. Para estar á altura, promete traballo, dedicación e unha atención próxima aos cidadáns no día a día.

–Permítame a brincadeira, pero é vostede o novo home orquestra da Estrada. Dígoo porque hoxe está pendente das festas patronais do San Paio que lle tocou organizar e tamén, dende onte, conflúen na súa persoa as competencias de Urbanismo e Medio Rural, áreas de máis peso nun concello coma este. Pode con todo?

–O outro día dicía que para min o novo mandato vai empezar cando remate o home orquestra. Para min o día 1 vai ser o mércores 28 cando remate esta etapa. É certo que as festas da Estrada no futuro non sei como se organizarán, pero non dependerán tanto da miña persoa porque é inviable. Os días teñen 24 horas e iso non se pode cambiar.

–Como foi organizar o San Paio 2023 para todos os estradenses?

–O programa comezouse a cociñar hai un ano. Búscase repartir por todos os lugares e esa cociña fai que teña que estar un pouco en todos lados. Estas tres semanas foron intensas. Para min as festas xa non teñen demasiados secretos en relación a como funcionan e os problemas que teñen. Nese sentido xa son seis anos organizando o San Paio e sendo nestes últimos catro concelleiro delegado da materia. Tocáronme os anos complicados de organizalas na pandemia. Agora este ano os protagonistas son os grandes artistas que buscan capacidade de convocatoria, todo o contrario que neses tempos nos que había a ameaza da saúde pública. Unhas festas completas implican xestión de variedade gustos, idades, espazos para desenvolver os eventos e que teñas ese éxito ao final depende de ter algo variado , durante todo o día e para todos os gustos. Parece que este ano o tempo axudou.

–De todos xeitos, é vostede un home de experiencia nestas lides. Non hai máis que mirar cara Cereixo...

–Si, e certo que cheguei referenciado por Cereixo. De xeito, na miña primeira etapa no goberno era máis famoso polo traballo que facía en Cereixo que por ser membro do goberno. No 2013 fixen os 18 anos e xa me metín nesta materia.

–Debutou na política municipal hai catro anos e xa lle “caeu” unha carteira que esixe ritmo e dedicación constante: Urbanismo. Como foron eses catro anos ao frente e que experiencia lle dan para os que agora se abren?

–José [López Campos] niso é un gran líder e sabe moito como xestionar equipos. Escoita e logo toma as súas decisións. Cando vin que a delegación titular miña ía ser Urbanismo quedei un pouco asustado. Non tiña moita idea e era unha materia que sempre se relaciona cos problemas que pode ter unha administración local, a nivel mesmo xudicial. Pero, ao mesmo tempo, estaba agradecido pola confianza depositada, por un goberno xa veterano e con nota, nunha persoa que aínda non demostrara nada. Tiven a sorte de chegar a Urbanismo con dous apoios fundamentais. Un deles é o concelleiro saínte. Nunca é fácil facer un traspaso de poderes coa persoa que estivo antes seguindo alí. Alberto Blanco foi un aliado, un pai político que me deixou ata o seu despacho e que me axudou a camiñar na primera etapa. Foi moi xeneroso para que me encamiñara en moi pouquiño tempo. Fixo un traspaso de poderes marabilloso. E despois os compañeiros do departamento de Urbanismo tamén me acolleron con moito cariño e me axudaron moito. Levan moitos anos e son grandes expertos, tanto na parte técnica como na xurídica. Fixeron que, con bastante dedicación, agora controle como funciona o departamento. Agradezo moito que se me delegara porque, se controlas o departamento de Urbanismo nun concello, que é o menos intuitivo e o que máis precisa estudar, dominas bastante o funcionamento do Concello e tamén das dúbidas máis habituais polas que vai a xente ao consistorio. Máis do 50% dos que entran pola prota do Concello van a dúbidas do departamento de Urbanismo. Así que foi unha gran oportunidade. Pasei de non saber nada a saber un montón e gustáme moito. É certo que se ma quitaran agora a botaría de menos. É unha área tremendamente organizada e importantísima para a vida da xente e o funcionamento do Concello. Fixemos un montón de cousas. (...) É certo que non somos un departamento referencialente áxil pero tamén que os prazos que había agora son menos e son asumibles e razonables. Estou contento porque se axilizou moito o traballo.

–E entón chegou Rural...

–E agora aparece, a feitos consumados, o xefe con Rural (risas). Non contaba con iso.

–Unha pataca quente.

–É unha pataca quente porque é extensísimo. Non me preocupa o traballo porque me gusta a materia e vouna coller con moitas ganas. É certo que vai implicar moitísimas horas. A primera etapa vai ser complexa porque hai que construir a casa. Hai que botarlle os cementos e facer estrutura. Hai que organizar, se hai algo de desorde, e coñecer. Pero agradecido pola confianza porque é unha materia capital para un concello con 51 parroquias no que a maioría da poboación vive no rural e cun envellecemento que dá a sensación de que nas aldeas hai menos vida. A xestión do rural hai anos era máis sinxela porque os propios habitantes xestionaban e, con moitos menos recursos, era máis sinxelo. Agora búscase algo máis. Penso que onde hai que invertir é en organización; atención á cidadanía no concello e a pé de aldea. A cidadanía do rural é moi agradecida, dancho todo. Eu teño un perfil rural porque, basicamente, son do rural. Igual por iso José pensou que o podería facer ben nesta materia enorme. A filosofía que apliquei en urbanismo foi dicirlle a verdade á xente. O rural é unha tramitación máis inmediata. Está na man do Concello a maoría das veces e o que se necesita é xestión, tempo e dedicación e despois comunicación co cidadán. Es se lle dis isto podémolo facer, isto non e isto ten que esperar, o cidadán vese involucrado no proceso e enténdeo. Falando de ti a ti á xente, sen ser tan técnico, súmase ao equipo e entende prioridades. Despois hai que ser imparcial e tratar a todo o mundo por igual. E niso penso que me pode beneficiar ser unha persoa que, aínda que estou encantado no equipo de José e no partido, non ten unha excesiva carga ideolóxica.

O desenvolvemento da Avenida de América, proxecto estrela

–O abandono do rural é o que máis se lle ten achacado e criticado ao goberno ao que pertence por parte dos grupos de oposición.

–A oposición ten que facer oposición, non cabe dúdida. O rural é extensísimo e por iso é a pataca quente porque chegar a todos os sitios é moi complicado. Isto vai ser unha carreira de fondo. Por moito que se xestione, a pataca quente do rural é que o que se fai nun punto non se ve no outro. É un traballo de fondo grande e unha xestión moi invidualizada. A xente vai levar unha atención a cada uno dos problemas que vaia xurdindo, e sei que iso implica moito tempo e dedicación. O outro problema é que os recursos son limitados e moitas veces a demanda supera a oferta (risas). Como lle dicía onte no pleno, a ver se non botamos máis millo do que se dea sachado. Tentarei dar unha atención boa a cada un dos problemas dos cidadáns. Agora hai que traballar, responder e funcionar para non decepcionar.

–Ten medo de que sexan dúas áreas moi grandes sobre os seus ombreiros?

–É certo que a área de Urbanismo e a miña dedicación non é a mesma que hai catro anos. A rapidez e dominio son moito maiores. Esa materia sería moito máis levadeira e despois na que me teño que graduar e na materia de Rural. Son responsabilidades moi grandes pero, postos a poñer frases, a veteranía é un grado.Tentaremos mellor a xestión. (...) A dedicación, as horas e o traballo están na base de todo, que penso que tamén é o que se espera nesta nova etapa. Hai que crear estructura e cubrir a praza que quedou baleira. Hai que superar o pescozo de botella de que non hai operarios e despois dar atención á xente.

– E en Urbanismo?

–Fixéronse moitas cousas e quedan grandes cousas que facer en Urbanismo. O desenvolvemento da Avenida de América vai a ser o proxecto estrela deste mandato en Urbanismo. -Quero rematalo nestes anos. Non podemos despistarnos no pulso das licencias e continuaremos, da man do alcalde coa Axenda Urbana, coa Mobilidade. Os novos fondos europeos levarán consigo actuacións urbanísticas de primeiro nivel. A parte urbanística vai a ser potente pero vén un novo horizonte. Vén unha etapa de adaptación a cambios e de pensar cal é A Estrada do futuro. A única preocupación que teño é a atención de toda a xente que virá, porque se a metade vén por Urbanismo, a outra metade vén por Medio Rural (risas ).