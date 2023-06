Joselu Mato continúa con su apretada agenda de homenajes en su tierra natal. El último tuvo lugar este sábado por la tarde durante la celebración del Día da Música organizado por la Banda de Silleda y su Escola de Música. El internacional silledense y su familia fueron obsequiados con varios presentes por parte de los responsables de la formación musical trasdezana en el recinto de la Carballeira das Pedrosas. El parque trasdezano fue testigo de un sencillo y emotivo reconocimiento en el que también estuvieron presentes su madre, Elvira Mato, su esposa Melanie Cañizares y los hijos del matrimonio, Leo y Lucas. En el acto les fueron entregados a todos ellos unas camisetas serigrafiadas con sus nombres y el número “9”. Además, la madre y la mujer del futbolista también recibieron sendos ramos de flores. Todos los regalos fueron entregados por Herminio Gómez, presidente de la Banda de Música de Silleda.

El presentador del evento, Alberto Lázara, recordó durante su intervención que a Joselu todo el mundo que le conoce en Silleda le sigue llamando “Triana” para dar paso seguidamente a un vídeo que se proyectó en la pantalla del escenario. La pieza audiovisual ofreció varias imágenes de la infancia de Joselu Mato en Silleda, con fotografías de su paso por la banda de música y grupos de música tradicional donde llegó a tocar el tambor y, por supuesto, algunos de sus goles más celebrados en los distintos clubes que militó, así como con la Selección Española de Fútbol e instantáneas de cuando jugaba en las categorías inferiores de la SD Silleda. Especial mención para todos los presentes tuvo una foto del delantero madridista junto al malogrado Ramón Vázquez Barcala

Emoción

Tras el reparto de obsequios por parte del presidente de la agrupación musical, Joselu se hizo con el micrófono para agradecer la presencia de todos los que participaron en el homenaje. “La verdad es que la música también se me daba bien, pero tiré un poco por lo que me llenaba y lo que en realidad me gustaba desde pequeño”, explicó en tono jocoso. El ariete de la selección española también destacó que “siempre dije en entrevistas y en todas partes que me siento orgulloso de ser de aquí y de representar a Silleda en cualquier sitio de España y del mundo. Fue el sitio en el que me crié y donde di mis primeros pasos”. Joselu bromeó con el poco tiempo que llegó a estar en la Banda de Silleda y recordó que “alguno anda por ahí que me decía que tenía que haberme dedicado a la música”. El futbolista también indicó que el vídeo proyectado en As Pedrosas “me trajo muchos recuerdos inolvidables, llegando a emocionarse tanto él como su madre y esposa en memoria de Ramón Vázquez Barcala porque, dijo, “fue una persona muy especial para mi madre y para mi, y creo que todo esto se lo debo a él”. Una cerrada ovación dio por finalizado el enésimo reconocimiento a Joselu Mato en Trasdeza de este verano.