A Estrada: para comer y soñar

Es tiempo de planear escapadas. Quien no tenga ya claro qué hará durante sus vacaciones de verano estará revisando material para saber más acerca de ese destino para el que todavía no ha preparado la maleta. Solo necesita un empujón. Ver qué le ofrece para conocer, para descansar, para sentirse como en casa y para saborear con los cinco sentidos. Tan pronto como encuentre esa invitación que está buscando para animarse a descubrir un nuevo rincón en el mundo, hará su reserva y comenzará el viaje. ¿Y si el destino es A Estrada? Para los que estén en este supuesto el Concello puso este verano en circulación nuevo material divulgativo de los encantos municipales.

El departamento municipal de Turismo apostó por dos nuevos dípticos turísticos que promocionan A Estrada como destino turístico desde dos frentes: la tríada patrimonio, naturaleza y tradición y, por otro lado, la gastronomía.

El Pazo de Oca, conocido como el Versalles gallego por sus afamados jardines, sirve de portada a uno de estos folletos turísticos que invitan a conocer A Estrada. Tradicionalmente uno de los grandes reclamos del municipio, el palacio es también el elemento que más destaca el tríptico en materia de patrimonio. Se presenta como un conjunto arquitectónico y paisajístico de los más representativos de Galicia, referenciando que tanto los jardines como el interior del pazo son visitables con arreglo a las condiciones establecidas por la Fundación Casa Ducal de Medinaceli.

A Estrada tira también del Camino de Santiago como reclamo, remarcando que hasta tres rutas de peregrinación atraviesan el municipio: Camiño da Geira e dos Arrieiros, Camiño Miñoto Ribeiro y Camiño Sanabrés. En referencia a la villa, la publicación pone el acento en su gran oferta cultural, gastronómica y de ocio, en una capital comarcal “de escala humana”. Las Rutas do Románico son otro de los atractivos que se resaltan, sendas a través de la historia de antiguos monasterios e iglesias. A Estrada conserva hasta 19 templos de entre los siglos X y XIII. ¿Dónde dormir para descubrir todo este patrimonio? “A Estrada cuenta con la mayor oferta de turismo rural de toda Galicia”, responde la promoción.

Con mucho gusto

El apartado de fiesta y tradición está protagonizado en esta presentación de A Estrada por la Rapa das Bestas, con sus casi cinco siglos de historia y su consideración como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Desde esta publicación se considera que la parte más espectacular de esta fiesta es el curro, aunque son muchos los que encuentran más impactante la reunión de los caballos salvajes en los montes que habitan durante todo el año, algo que se podrá disfrutar el próximo 7 de julio en la parroquia estradense de Sabucedo.

También en materia festiva se promociona la Feira da Sidra, la Festa do Salmón y los encuentros carnavalescos de los Xenerais da Ulla. Ya a nivel naturaleza, se potencia el senderismo por diez rutas señalizadas que parten del casco urbano; la Ruta de Castro, la Ruta de Codeseda-Rapa das Bestas, la Ruta do Muiños de Vesacarballa; la de la Fervenza de Ouzande; la de Golfariz o la de Entre as Pontes. Para darse un chapuzón, se destacan cuatro playas fluviales habilitadas para el baño en el Ulla y el Liñares.

La promoción de A Estrada como destino gastronómico se realiza con cinco apoyos: fiestas gastronómicas, feria, producto local, sidra y hostelería. Es aquí donde encuentra cabida la promoción de la Festa do Salmón, la Festa do Año ao Espeto de Loimil, La Feira da Sidra, Festa do Escalo, Festa dos Callos y la micología. El pulpo “á feira” de los miércoles y sábado es también un reclamo para quienes quieran saborear A Estrada, como lo son los productos locales que se ofertan en el mercado de proximidad.

La sidra estradense merece una mención propia. “Partiendo de la tradición, varias familias apostaron por recuperar las variedades de manzana autóctona, certificarse en ecológico y producir una de las mejores sidras que se pueden degustar. Hoy A Estrada es famosa por su producción de sidra ecológica, su Ruta da Sidra y la Feira da Sidra”, se explica. ¿Dónde comer? Pues para ello se ofrece un amplia lista de sugerencias ordenadas por puntos cardinales.