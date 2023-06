A Deputación de Pontevedra aprobou onte o plan extraordinario PON2030, que inclúe 40 grandes obras financiadas con un total de 22 millóns de euros. O voceiro do grupo socialista, Carlos Font, anunciou “con orgullo” a concesión destes fondos a un total de 44 concellos de todas as cores políticas para impulsar outras tantas actuacións en materia de equipamentos e dotacións para mellorar servizos municipais. Para as comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes o investimento programado é de 3,4 millóns de euros.

A partida máis elevada corresponderá ao Concello da Estrada, que logra un millón de euros para financiar os 2.028.588 do seu módulo cuberto multideporte. Silleda obtén no marco destes fondos provinciais unha partida de 759.211 euros para a mellora da mobilidade peonil da Avenida Recinto Ferial e L.C. Arturo Pérez Lázara (cun orzamento total de 893.189,62 euros). Pola súa banda, o Concello de Lalín acada unha subvención da Deputación de 482.006 euros para a construción do edificio polivalente de Carragoso (741.548 euros, en total); Agolada terá unha subvención de 434.360,76 para a remodelación da piscina municipal con edificación de apoio (orzamento de 542.950); Rodeiro terá unha achega de 425.657,75, que case acadan os 450.251 que precisa a humanización e mellora peonal da Rúa B. Finalmente, a Deputación concede a Dozón unha subvención de 347.275 euros para a rehabilitación do edificio de uso social no Castro de Dozón (450.418).