Una década de acción contra las desigualdades sociales

Tomaron el nombre de la asociación, “Carabelo”, de los cestos que servían para llevar comida antiguamente para los trabajos. “El nombre es un símbolo que representa la asociación. Nuestro objetivo es la integración. Muchos de los niños están en riesgo de exclusión social”, decían sus fundadoras a la hora de presentarse en sociedad en agosto de 2017. Una de ellas, Eva Pol Varela, explica que “nosotros empezamos con O Mencer hace diez años. Lo que cumplimos ahora es una década de trabajo”, para explicar el décimo aniversario de la asociación que quieren festejar con una excursión a la comarca de O Morrazo con el inicio de julio.

Eva Pol reconoce que “han sido unos años de inmenso trabajo pero también súper satisfactorios porque tenemos muchos niños que llevan todo este tiempo con nosotros. Tenemos ya una niña trabajando y dos haciendo prácticas”. Porque en todo este tiempo han sido más de 200 los jóvenes de distintas edades y procedencia los que pasaron por las aulas de Carabelo. “Este año tenemos 60 alumnos, con muchos nuevos entre ellos. Los tenemos de muchas nacionalidades. Ahora mismo están con nosotros argelinos, marroquíes, pakistaníes, cubanos, venezolanos o brasileños, además de los nativos de Lalín. Es verdad que hay más emigrantes, sobre todo en los últimos tiempos. Incluso este año tuvimos que decir que no a mucha gente porque no hubo hueco.”, añade Eva Pol preguntada por el número y la nacionalidad de los jóvenes que desde hace una década se forman en las aulas de este colectivo solidario de la capital dezana.

En cuanto a la labor realizada durante los diez primeros años de existencia de Carabelo, Eva Pol no duda en señalar que se trata de “un trabajo súper satisfactorio y luego que engancha muchísimo porque empiezas y después no lo puedes dejar. Trabajamos con personas y eso crea un vínculo muy especial”. La cofundadora de la asociación también indica que “nosotros empezamos viviendo de subvenciones y nos desligamos de O Mencer por eso, porque como ellos se dedican a alimentos, había que separar un poco y no podíamos optar a ayudas oficiales. De todas formas, seguimos colaborando y con gente de ambos colectivos en las dos directivas. Con la pandemia hubo ahí dos años sin subvenciones, empezamos con el taller de costura y a hacer manualidades, y es como vamos sobreviviendo. También es verdad que cuando necesitamos algo puntual lo pedimos”. Además, tampoco se quiere olvidar de que “estos años pasamos situaciones muy complicadas con niños y familias, pero vamos levantando cabeza”.

El voluntariado es uno de los pilares sobre el que se sustenta Carabelo. Es más, sin ellos sería imposible hacer lo que se hace en favor de la integración social en Lalín. “De voluntarios vamos muy bien. Desde el primer momento pasó mucha gente a echarnos una mano, gente con la que seguimos teniendo relación. El grupo de voluntarios tiene medio centenar de participantes, que siguen ahí para todo lo que necesitemos en momentos puntuales. Entre ellos los hay de todos las edades. De hecho, el otro día durante la celebración de nuestro último mercadillo se nos acercó una señora que dijo que era profesora jubilada y que quería colaborar”, asegura una Eva Pol que también tiene un recuerdo muy especial para Cruz Quinteiro Nogueira y José García García, dos de los voluntarios fallecidos recientemente y cuya memoria perdura en la memoria de todos los que día a día trabajan hombro con hombro en esta oenegé.

La primera década de existencia de Carabelo se va a conmemorar con un viaje a la Ría de Pontevedra. “Nosotros siempre hacemos una fiesta de fin de curso. Este año con motivo del décimo aniversario habíamos pensado en organizar una excursión”, indica Eva Pol sobre los preparativos de la excursión. Añade que “empezamos a mirar precios y resulta que para nosotros el asunto era totalmente inviable. Hay una empresa de Lalín, Inasus, que siempre colaboró con nosotros mediante una especie de aguinaldo a final de año. Esta vez quería formalizar un poco esa ayuda anual que nos estaba ofreciendo”. Con tal motivo, desde Carabelo se propuso a esta firma local “si nos pagaba el autocar y dijeron que no, que ellos si pagaban, lo pagaban todo. Con lo cual, nos vamos al Ecoparque de Marín”, comenta Pol Varela.

Así las cosas, el viaje de aniversario de Carabelo está programado para el próximo sábado día 1 de julio. El bus trasladará hasta la localidad morracense de Marín a 53 alumnos y 14 voluntarios. “Los que fallaron es porque se fueron de vacaciones o están en un campamento”, subraya Eva Pol al respecto. La idea es salir por la mañana de Lalín con destino a la costa marinense y pasar todo el día allá, comer en el ecoparque, hacer actividades y regresar por la noche a la capital dezana. “Inasus costea el bus, la entrada con todas las actividades y la merienda de todos los niños”, destaca Pol sobre un evento que también incluirá gorras y mochilas conmemorativas para todos los excursionistas.

Desde Carabelo quieren dar las gracias, “sobre todo, al pueblo de Lalín porque siempre que se pide algo siempre responde de una forma admirable”, recuerda Eva Pol.