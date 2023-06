No hubo problemas en materia de organización, pero sí llovieron las críticas al coste anual que tendrá el gobierno de A Estrada. PSOE, BNG y Movemento Veciñal Estradense (Móvete) coincidieron tras el pleno celebrado en la mañana de ayer en subrayar el alto número de dedicaciones que tendrá el ejecutivo de José López Campos y en condenar lo costosas que serán para las arcas municipales. El más incisivo fue el principal grupo de la oposición. EL PSOE remarcó que el gobierno del PP será “125.000 euros más caro que el mandato anterior”.

El portavoz socialista, Luis López Bueno, valoró la nueva organización del gobierno y consideró que los cambios realizados son “únicamente cosméticos”. “Recoge en papel lo que venía pasando en los despachos de la Alcaldía”, dijo, antes de considerar “obsceno que la primera medida del PP sea subir los salarios de varios de sus concejales”. “A Estrada seguirá apareciendo en los rankings de alcaldes mejor pagados (58.372 euros brutos); el Concello número 23 de Galicia por población y presupuesto, y con 10 millones de euros de deuda, tendrá un alcalde en el top 6 de remuneraciones”, dijo López Bueno. Consideró, además, que su dedicación total es compartida con la labor como diputado provincial, “que también percibe retribuciones que supera los 20.000 euros y que, por tanto, volveremos a tener un alcalde con un gran sueldo y con dedicación a tiempo parcial”, manifestó.

El PSOE se quiso referir también ayer a la “degradación de hecho” que, a su juicio, el alcalde hizo a Juan Constenla, que pierde las competencias en Medio Rural. “Quedó demostrado que el Rural restaba peor atendido que nunca y por eso se cumplió lo que llevamos años reclamando, que Constenla no podía tener esta delegación”, dijo. Consideró el portavoz socialista que este es “el único movimiento significativo del alcalde” y dudó que se haya dado en sintonía con Constenla. En todo caso, Luis López fue más allá y estimó que unificar Urbanismo con Rural “no es una buena noticia para los vecinos”, subrayando que el área urbanística es un departamento con “cientos de expedientes atrasados y tramitaciones larguísimas”. “Sumarle competencias a Gonzalo Louzao provocará que las dos áreas estén mal atendidas”, dijo, remarcando la consideración del PSOE de que Medio Rural debería tener un edil con dedicación exclusiva para este ámbito.

Subidas "inexplicables"

Seguidamente, el principal grupo de la oposición estradense ve “inexplicables” las subidas salariales para Alberto Blanco (25.550 euros por media jornada) y Amalia Goldar. (34.800 por una dedicación del 75%). Ambos mantienen sus competencias, pero suben 5.550 y 4.500 euros, respectivamente, su emolumentos brutos. Criticó también que se mantenga el salario de Constenla en 40.000 euros brutos al año cuando “pierde atribuciones”, si bien los socialistas consideran justificable que, en cambio, se eleve el de Gonzalo Louzao (otros 40.000).

Por su parte, los ediles del BNG Xoán Reices y Vanesa Iglesias se estrenaron ayer en sus puestos y votaron en contra de la dedicaciones planteadas por el gobierno local, considerándolas “excesivas en número y cantidad”.

También en este sentido se pronunció Mar Blanco Casais. La portavoz de Móvete tomó ayer posesión de su cargo, ya que no pudo asistir por cuestiones personales al pleno de constitución de la corporación el pasado sábado. Este grupo votó en contra del salario del alcalde porque entiende que “es demasiado elevado”. Entiende que es el máximo que puede percibir un concello como A Estrada y coloca a López Campos en el sexto puesto de los alcaldes “que más cobran en Galicia”. “Los vecinos tienen una renta per cápita por debajo de la media del Estado”, subrayó Mar Blanco, que consideró que la asignación del regidor “puede ser legal, pero no ética”.

Móvete subrayó también que le parecen elevadas las dedicaciones exclusivas cifradas en 40.000 euros y por ello votó en contra de todas ellas. Hizo mención al margen para la que corresponde al diputado en funciones y de nuevo candidato al Congreso Juan Constenla, incidiendo en qué no tiene objetivo que “siga cobrando lo mismo mientras le quita la responsabilidad de Rural, que para nosotros es la más importante en un concello como A Estrada con tantas parroquias y lugares”. “Debería tener un edil específico”, sostiene Mar Blanco. Consideró la edil que combinar esta atención con la de Urbanismo “no va a ser muy operativo a nivel organizativo”. “Plántase máis millo do que se pode sachar”, dijo la portavoz de Móvete, aludiendo a una broma realizada durante la sesión. Se refirió también Blanco Casais a las dedicaciones de Alberto Blanco y Amalia Goldar, que experimentan un incremento. Respecto al edil de Faceda, Móvete recalca que “no es capaz de aprobar los presupuestos en tiempo y forma”. Con respecto a Goldar, señala que “no es capaz de poner al día el SAF”.

Cargos de confianza

El PSOE valoró también como “increíble” que se mantenga el cargo de confianza del director de régimen interno, “que percibirá 40.361 euros (sube 361) cuando en su hoja de servicios está una deuda superior a los dos millones de euros en atrasos a los trabajadores del Concello”. Añaden que la jefa de gabinete percibirá 3.919 euros al año más que en el mandato anterior (25.919,96) y la secretaria de Alcaldía subirá 3.082,22 (21.082,22). En relación a estos puestos, Móvete entiende que el de jefa de gabinete y secretaria son dos puestos necesarios con un salario razonable, si bien no concuerda con el de director de régimen interno y su atribución.