“En mi humilde opinión, debería ser declarado libro del año en Galicia”. De esta forma presentaba ayer Manuel Blanco, gerente del Museo Casa do Patrón de Doade, la última obra del antropólogo Rafael Quintía titulada Pola Graza de Deus. A relixiosidade popular en Galicia, que ve ahora la luz editada por A Formiga Rabicha. Se trata de la segunda edición ilustrada de un libro dividido en cuatro grandes apartados bajo el denominador común del conocimiento del patrimonio inmaterial gallego. Blanco destacó además el “gran calado de la obra, siendo sin duda la obra más completa e universal de los 19 libros ya promovidos por la Casa do Patrón, en este caso a través de la Asociación Etnográfica de Codeseda.

En el evento literario estuvo presente el propio autor, que dejó claro que “este trabajo es una versión ampliada y con más fotos de la del año pasado”. Quintía también reconoció que su obra es más “amena” que la inaugural y puso en valor la enorme dificultad que tiene el estudio del patrimonio inmaterial. “Medicina popular, religión y magia siempre han ido de la mano en la tradición popular”, aseguró el escritor. Quintía también puso de relieve “la especial forma de convivir que tenemos los gallegos tanto con la muerte como el más allá”.

Por su parte, Avelino Jácome, director de la revista “Nós”, desveló que la publicación de esta obra “fue un reto para nosotros. Es un libro compacto y pesado, pero también ligero a la hora de leerlo”. Entre los presentes también estuvo la concejala Paz Pérez, que puso el acento en la “tarea familia encomiable” llevada a cabo en el Museo Casa do Patrón, en la calidad del libro y animó a los escolares a acercarse a la aldea de Codeseda.

En otro orden de cosas, el evento de ayer también sirvió para da a conocer las dos ediciones del “Manual de Obradoiros Didácticos” para uso interno del museo de Codeseda y también para los profesores y alumnos que “estén interesados en ahondar en el soporte técnico de nuestros talleres de actividades, antes, durante y después de la ejecución de los talleres, referentes a una decena de actividades: el paisaje, el proceso artesanal del lino, el proceso del pan en el horno de leña, la elaboración del queso, los oficios tradicionales gallegos, cantigas populares, juegos tradicionales, la alfarería en Galicia, la casa popular gallega y los procesos agrarios tradicionales de las tierras de Pontevedra Norte”, según Manuel Blanco.

El gerente del Museo Casa do Patrón también adelantó algunas actividades previstas por parte de la entidad de Doade. En este sentido, Blanco anunció que “estamos haciendo el trabajo de campo de otro libo que se complementa a la perfección con el que hoy (por ayer) presentamos, titulado A Etnomedicina galega, también de Quintía, que tenemos previsto publicara primeros de noviembre”.

Malla Tradicional

Por último, Manuel Blanco adelantó que la XXIV Malla Tradicional de Lalín tendrá lugar el 19 de agosto. En octubre será la XV Recreación do Proceso do Liño y la V Unha Aldea no Nadal” del 6 de diciembre hasta el 6 de enero. Además, habrá en septiembre una actuación arqueológica en la Mámoa do Santo da Pedra.