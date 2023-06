Joselu “ficha” por AUPA Deza

Es el hombre de moda del fútbol español. Y es de Silleda. El delantero Joselu Mato lleva días en su tierra natal después de fichar por el Real Madrid y ganar con España la UEFA Nations League. Ayer mismo, el futbolista protagonizaba un sencillo y entrañable evento en pleno centro de la localidad. Joselu hizo entrega a Susa Penido, presidenta de AUPA Deza, en presencia de su marido Javier Jar y el hijo de ambos, Oliver, de su camiseta de la selección nacional con la que jugó el torneo de los Países Bajos firmada por todo el equipo y las botas que utilizó en la competición.

La donación realizada a este colectivo de reciente creación ha sido muy bien recibida por su presidenta, que desvela que todo fue posible por su amistad con la familia del jugador. “Fue a través de su madre y él dijo que sí al momento. Yo creo que su madre le sugirió algo y fue Joselu el que eligió darnos la camiseta y las botas. La camiseta está firmada por toda la selección española y las botas por el propio jugador”, presume. Penido se muestra también muy agradecida al delantero “por este bonito detalle”. Sin embargo, en AUPA Deza todavía no han decidido qué hacer con los dos obsequios para que reviertan en favor del colectivo. Susa Penido explica que “todavía no sabemos cómo vamos a hacer. No lo hemos concretado. Es bueno que la gente sepa que tenemos la camiseta y las botas, y que todo lo que se recaude después será para la asociación”.

Socios

La Asociación Unida de Pais Azuis (AUPA) de Deza es un colectivo muy activo desde su puesta en marcha desde Silleda. Cabe recordar que la agrupación estuvo presente durante la reciente celebración de la Semana Verde, con la intención de dar visibilidad a los niños con neurodiversidad. La presencia en la feria mediante un concurrido stand permitió a las personas que lo desearon darse de alta como socios de este nuevo colectivo y comprar camisetas o tazas de la asociación. Susa Penido asegura que en este momento forman la asociación medio centenar de socios y colaboradores en una labor tan encomiable. “Tenemos planeado participar en la Romería do Rapaz de Silleda, en Siador”, recuerda la presidenta de AUPA Deza.

Seguro que la camiseta y las botas del ariete merengue les valdrá para mejorar a partir de ahora la visibilización de las familias con hijos con necesidades específicas.

Recepción municipal y placa en Outeiriño

Joselu Mato vivirá el próximo martes día 27 de junio una jornada muy especial. El Concello de Silleda junto con todos los clubes del municipio rendirán homenaje al último fichaje del conjunto de Concha Espina. El delantero silledense firmará en el Libro de Honra en el consistorio, donde tendrá lugar una recepción oficial. A continuación, Joselu participará en el descubrimiento de la placa con su nombre, con el que se rebautizará el campo municipal de Outeiriño. El acto en el ayuntamiento dará comienzo a las 12.00 horas con la recepción municipal al internacional de Silleda, en la que está prevista la presencia de la Corporación y directivas de todos los clubes del municipio. Outeiriño llevará el nombre de Joselu Mato, dando cumplimiento de esta forma al acuerdo plenario del pasado mes de marzo. “Es para todos los vecinos de Silleda un motivo de orgullo que Joselu lleve el nombre de nuestro pueblo por todo el mundo, después de lograr grandes hitos”, asegura el alcalde Manuel Cuiña sobre el homenajeado.