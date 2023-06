Un fuego en la chimenea del restaurante Casa Pablo de A Goleta, en Lalín, afectó a la cocina del restaurante, lo que obligó a sus propietarios a suspender el servicio de comedor durante la jornada de ayer. Según comenta María del Mar Castro, el negocio espera retomar la actividad en su restaurante en el día de hoy, pero todo está supeditado a la verificación técnica de los mecanismos de las cocinas después de una jornada de intenso trabajo centrado en la limpieza de los restos de hollín que quedaron esparcidos por estas dependencias.

“Nos dicen que la instalación de gas no tiene problemas, aunque no sabemos con exactitud qué día podemos reabrir”, indicó la dueña. Con el día grande de O Corpiño a la vuelta de la esquina, por el momento no cancelaron las más de 200 reservas. La teniente de alcalde de Lalín Paz Pérez, acudió a A Goleta para interesarse por el incidente y confió en que el negocio vuelva a reabrir lo antes posible.