Un aerogenerador con vistas

Vila de Cruces puede dividirse en cuatro lomas, que son alturas pequeñas y prolongadas en el terreno. La vorágine de eólicos que desde hace unos años se cierne sobre Deza no se ha mantenido ajena a estos caprichos del terreno, porque había cuatro complejos destinados a cada una de las lomas: hacia el norte, orientado hacia el, pantano Axóuxere, un parque que está paralizado; Cunca, en Carbia; Mesada, junto al punto limpio; y Rodeira, en Bodaño.

Desde esta elevación del terreno en Bodaño, una tiene unas vistas excelentes, no solo de las aldeas que conforman la parroquia, sino también del casco urbano de Cruces, de la pendiente sinuosa de Carbia hasta Piloño y Fontao, incluso hasta de la capilla de O Corpiño, ya en Lalín. Precisamente, mirando hacia Vila de Cruces, en un futuro podremos ver los dos molinillos que proyecta Green Capital Power, denominados R01 y R02. El casco urbano queda a sólo 2 kilómetros del más cercano. Pero es que desde esta cima, donde vemos parroquias de Lalín también de Vila de Cruces, vemos la poligonal que precisa el eólico Rodeira, al extenderse precisamente por Bodaño, Sabrexo, Oirós, Fontao, Merza y Santa Baia de Losón.

El problema está en la distancia, pero también en el impacto visual de los molinillos. Desde esta cima de la que les hablo se ven los aerogeneradores del Monte Carrio, pero es que los molinillos que pretende instalar Green Capital Power medirán bastante más, 240 metros de altura, como indican tanto desde la Plataforma Afectadxs Eólicos de Vila de Cruces como varios de los vecinos residentes en la zona. Para saber qué zonas son las más idóneas para colocar los molinillos, de forma previa siempre se instala una torre meteorológica que, obviamente, también es bastante más alta que las torres de los eólicos cimentados años atrás. Ahora, esas torres miden 161 metros, frente a los 127 de antes.

Efecto parpadeo en Sabrexo

Esos 240 metros de altura y los 158 de diámetro del rotor de las aspas tendrán un efecto visual, con especial impacto no en Bodaño, sino en Sabrexo e incluso en la iglesia de Oirós. Precisamente, el efecto parpadeo, además del ruido de las aspas, la afección a una granja muy cercana y la proximidad de otra línea de tensión eléctrica motivaron que la empresa prescindiese del aerogenerador R03, donde ayer pastaba tranquilamente un rebaño de vacas. También se quitó el R04, según recoge la autorización previa publicada en el DOG el pasado 13 de junio, evitando así el impacto de estos dos molinillos sobre distintos bienes patrimoniales.

¿Qué ocurre al final de la vida útil de un parque?

El paisaje de Vila de Cruces está teñido de prados, pero sobre todo de plantaciones de pinos. Una vez que está en funcionamiento un parque eólico, ocurre como con el tendido eléctrico: no pueden plantarse debajo especies arbóreas. En Bodaño, nos cuentan que hay población en contra de Rodeira, por su impacto en el patrimonio natural o por el escaso precio que ofrecen por el alquiler de tierras. También hay quien defiende la instalación de estos complejos, ya que supone una renta por los 30 años que suelen tener de vida útil estas instalaciones.

Pero entre los afectados surge la eterna pregunta: ¿quién tiene que desmantelar el aerogenerador, al final de su vida útil? En estos cuatro años de vorágine de eólicos, los medios de comunicación y los vecinos fuimos testigos de la proliferación de empresas que presentaban proyectos, de parques eólicos solapados o pegados (que en algunos casos tiene lógica, porque pueden aprovechar la línea de evacuación). Pero quién sabe, si en el futuro una empresa eólica o una subcontratada puede declararse en concurso de acreedores y, por tanto, desligarse de cualquier responsabilidad para retirar un molinillo de una finca que tiene dueño.

Grúas de gran tonelaje y pistas más grandes

Hay una granja avícola afectada no por un aerogenerador, sino por la pista que precisa la empresa para construir la cimentación de los molinillos. La pista actual no es suficiente para el tránsito los vehículos y grúas de gran tonelaje, que pueden medir hasta 19 metros de largo. A esta granja las obras le afectan a su cierre, pues la empresa necesita dos metros más para ensanchar la pista. Porque si en Monte Carrio el diámetro de rotor era de 55 metros, aquí hablamos de 161, recuerden. Y ahora que hablamos de pistas, el descontento entre los vecinos también viene dado porque no se emplea un trazado para soterrar la linea paralelo al de las pistas de la concentración parcelaria, sino que atraviesa fincas. Por último, echan en falta que desde el Concello un técnico les informase del proyecto o de cómo presentar alegaciones.