La trigésimo octava edición del certamen de ganado frisón de Lalín está en marcha y la organización tiene cerrado el programa de una cita que continuará celebrándose en el multiusos. Feiradeza arrancará el próximo viernes 30 y tendrá continuidad los días 1 y 2 de julio. Además del Concello, en la organización del evento interviene Africor Pontevedra y Fefriga. En esta ocasión serán en torno a 140 los animales que entren en los distintos concursos, con presencia de ganaderías de las provincias de Lugo y A Coruña, además de vacas de alta calidad genética de granjas dezanas.

El concejal de Agricultura de Lalín, Avelino Souto, fue el encargado de ofrecer los primeros detalles del programa. El representante del grupo de gobierno estuvo acompañado por la teniente de alcalde Paz Pérez Asorey y Jesús Manteiga y José Rodríguez, (presidente y gerente de Africor Pontevedra, respectivamente). Como es habitual, la primera jornada se centrará en la llegada de los animales que concursarán. Ya entre las 17.00 y las 19.00 horas está previsto el concurso de jóvenes manejadores, en el que niños de corta edad muestran sus habilidades en el pelado de las vacas y otras prácticas. A partir de las 19.00 horas habrá una inauguración formal y la jornada finalizará con la entrega de los premios de los concursos del día.

El sábado, el Arena acogerá certámenes ganaderos de frisona desde las 10.00 horas, con las terneras y novillas en la pista; animales en ambos casos de menos de dos años que todavía no tuvieron su primer parto. A las 16.00 horas arrancará el concurso de jóvenes manejadores y una hora después, en el exterior del recinto, habrá un certamen de conducción y habilidad con tractores. Será coordinado por Maximino Míguez y la empresa local Maxideza.

Ya el domingo 2, el día grande de Feiradeza, los certámenes, en sus distintas secciones comenzarán a las 9.30 horas. Antes de se conozcan las mejores vacas, Xenética Fontao ofrecerá un ágape, recuperando así una propuesta que se hacía hasta la pandemia sanitaria. A las 14.00 horas se entregarán los premios del concurso. Bonet Cid Salgado, juez internacional de Conafe y socio de la ganadería familiar Cid S.C., de Barreiros (Lugo) será el encargado de asumir esta responsabilidad. En esta cita se repartirán en torno a 10.000 euros en premios. De las 144 vacas inscritas actualmente –puede haber bajas de última hora– 93 son ejemplares adultos.

La subasta de ganado, una de las actividades habituales de Feiradeza, no se celebrará en esta edición una vez que la Diputación provincial optó por Finca Mouriscade para la celebración de esta puja. No obstante, Avelino Souto aseguró que no existe ningún desencuentro con la institución, que colabora con el certamen y también con los ejemplares que se sortearán en la feria. Sí confió en que el nuevo ejecutivo provincial volviese, el próximo año, a ceder animales para esta subasta.

Manteiga agradeció la implicación del Concello con este certamen y propuso que alcanzase una dimensión todavía mayor. Pérez, por su parte, aseguró que el respaldo está garantizado por la relevancia que para Lalín y su comarca tiene el sector lácteo.