Las Festas de Verán de Silleda de 2023 ya tienen cerrado su cartel. El programa contempla cuatro jornadas del 6 al 9 de julio con una amplia oferta lúdica con la orquesta madrileña La Misión al frente de los festejos estivales. El certamen dará comienzo el jueves 6 de julio con la celebración del III Lacón Rockstars, en la Praza Siñor Afranio, a las 22.00 horas, con la participación de Berty and The Jeremys, Sagafuga, Recambios Tucho y Another Wasted Year. Al día siguiente, viernes 7 de julio, las actividades darán comienzo a las 12.00 horas con una degustación de lacón en la Praza Siñor Afranio con Aires do Trasdeza, el grupo de acordeones de la Escola de Música de Silleda y el de gaitas de la misma entidad. A partir de las 20.00 horas ofrecerá un concierto la Banda de Música Xuvenil de Silleda y, a partir de las 22.00 horas tendrá lugar la edición número 23 de la popular Festa do Lacón.

La verbena de la segunda jornada de los festejos silledenses contará con la actuación de los madrileños La Misión en la calle Pintor Colmeiro. La orquesta atracción La Misión es un proyecto personal de Esteban Piñero Camacho, más conocido a nivel artístico como Basty, que representó a España con el grupo D´ Nash en el Festival de Eurovisión. El espectáculo está asegurado con más de 90 metros cuadrados de pantallas LED, a lo que se suman una impresionante robótica y 95.000 Vatios Line Array Meyer Sound Millo. La Discoteca Móvil Chocolate cerrará la velada bien entrada la noche. El sábado 8 de julio, el pasacalles con el que se iniciará la tercera jornada de fiesta correrá cargo de la Banda de Música Recreativa e Cultural de A Bandeira. La sesión vermú de las 12.00 horas correrá a cargo de la charanga BB+ junto a Batucada Os Vikingos, que repetirán a partir de las 18.00 horas con una sesión de animación para todos los públicos. Por la noche, a partir de las 23.00 horas, la verbena volverá contar con la presencia de BB+ junto al Grupo Tentaciones, y los pinchadiscos Carlos López y Calwin. El domingo 9 de julio será la jornada de clausura de los festejos estivales en Trasdeza. Un pasacalles y posterior concierto de la Banda de Silleda abrirá la programación. A partir de las 12.30 horas se oficiará en el templo parroquial una misa solemne cantada por la Coral Polifónica Trasdeza, seguido de un concierto de la Banda de Silleda en la Praza da Igrexa. Por la tarde, a las 19.30 horas, las bandas de Vilatuxe y Silleda actuarán en la Praza da Igrexa. El broche de oro musical a las celebraciones los podrán después de las 22.00 horas el combo Supermirafiori y el DJ Marcos Quintana. A medianoche habrá una tirada de fuegos de artificio para concluir las fiestas.