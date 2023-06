La falta de camareros pone contra las cuerdas a hosteleros, forzando traspasos y nuevos horarios

El hostelero que tiene un camarero bueno, tiene un tesoro codiciado por su competencia. Lo sabe el jefe, lo sabe el empleado y lo saben quienes desearían que sirviese en sus filas. La falta de camareros que se arrastra desde la pandemia del COVID-19 se intensifica en un momento en el que también lo hace el trabajo. Con el verano recién inaugurado y las fiestas patronales llamando a la puerta, este problema generalizado para el sector de la hostelería está poniendo contra las cuerdas a algunos establecimientos de A Estrada, llegando a forzar traspasos y la adopción de nuevos horarios por falta de personal para cubrir turnos.

“Ahora tenemos locales preparados pero no tenemos gente para trabajar en ellos”, expone el hostelero Javier Rey, gerente de cinco locales en el casco urbano de A Estrada, algunos de ellos renovados y de reciente apertura. Reconoce que la falta de camareros lo está trayendo de cabeza, hasta el punto de animarlo a traspasar la cafetería Amets, en la Avenida Benito Vigo, porque no es capaz de cubrir los turnos con la plantilla actual. Se vio también obligado a reajustar estos días los horarios del Cafetería Alameda, que estas últimas tardes no pudo abrir sus puertas por la falta de camareros, si bien se aguarda que estos días pueda recuperar la normalidad en su funcionamiento.

Cuanta más dependencia, peor panorama

Rey asume que este problema lo padecen de manera especial aquellos hosteleros que no pueden estar todo el día en su negocio. En su caso, evidentemente, sería del todo imposible, dependiendo de su plantilla. Actualmente cuenta con 22 trabajadores, si bien reconoce que precisaría al menos “dos o tres más” para poder cubrir los turnos de mañana y tarde. “Los que dependemos de ellos no tenemos modo de encontrar camareros”, incide. “No logramos mantener personal bueno. Prefiero tener que cerrar que trabajar 22 horas al día”, indica Javier Rey.

Este hostelero no es, ni mucho menos, el único en A Estrada que se ve apurado por la falta de personal. Son muchos los profesionales del sector que demandan camareros para reforzar sus negocios durante los meses de verano y ante las jornadas de fiesta que arrancan estos días y que llenarán de gente sus mesas. “Este es el momento de más trabajo”, inciden.

Son varios, también los locales que han apostado por horarios diferentes, cerrando varias horas desde el mediodía y anticipando asimismo la hora de bajar la verja por las noches. Cafeterías que mantienen su actividad durante el fin de semana han apostado por ajustar el horario cerrando algunas tardes, sin que ello le suponga un vacío en sus mesas al día siguiente. Con cinco negocios en marcha en distintas zonas de gran actividad en la capital estradense –A Baiuca, A Plazoleta (Praza do Mercado), Amets, Cafetería Alameda e Invictus, en la Avenida de Santiago–, Javier Rey también reconocía ayer que igual la solución pasa por una reorganización. “Es posible que en septiembre reajustemos nuestros horarios. Trabajaremos menos, pero también necesitaremos menos personal y quedarnos con el bueno”, dijo. Una de las opciones que baraja es cerrar de tarde en octubre o, al menos, cerrar al mediodía, adoptando un horario más europeo. “La gente ha ido cambiando la forma de vivir desde la pandemia. Ya no está hasta las diez o las once en las cafeterías”, apuntó.

Falta de experiencia

La falta de experiencia y las pocas ganas de trabajar son dos de las cualidades que los hosteleros aseguran encontrar entre los profesionales a los que contratan para ampliar sus plantillas. “Ahora formas a alguien y ya se te marcha a los dos días”, exponen. Inciden desde el sector en que la falta de camareros es un escollo que están tratando de salvar estos negocios desde que comenzó la pandemia y que continúa arrastrándose. “Cada vez va a peor”, insisten. “La gente que sale de las escuelas de hotelería sale formada para irse a hoteles, poca gente nos toca en cafeterías y restaurantes”, asumen también desde el sector hostelero de la zona.