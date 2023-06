Os veciños das Baratas voltan ás andadas, desta vez co apoio de SIC, Iniciativas Culturais, que asume a organización do Paseo das Sete Fontes de San Xoán. Ao igual que xa fixeran o ano pasado, os veciños das Baratas e SIC convidan a toda a veciñanza e a todos aqueles que se queiran apuntar, a celebraren a “véspera da véspera” do San Xoán dun xeito pouco orixinal pero divertido: camiñando na busca de sete fontes e cantas herbas de San Xoán aparezan no camiño.

Coa preparación do cacho de San Xoán como escusa, os organizadores prepararon un roteiro duns 7,5 quilómetros polos arredores de Silleda que percorre sete fontes de varios lugares da parroquia. O paseo circular comeza no campiño da Sindical, a carón da Praza de Benito Rivas (lugar tradicional da fogueira das Baratas) e alí mesmo rematará, un par de horas despois.

Fonte sorpresa

O percorrido será similar ao do ano pasado, con algunha modificación para facelo máis levadeiro. Visitaranse as fontes de Abaixo, O Foxo, Toxa, Toiriz e O Campo. Amais, incluirase unha nova “fonte sorpresa”, que non será desvelada ata o propio día da camiñada.

Este particular “paseo en busca da auga”, apuntan desde SIC, terá lugar no serán do xoves 22, un día antes da noite grande de San Xoán. “Todos aqueles que queiran participar poderán facelo presentándonse no propio lugar da fogueira ás 20:05 horas, sen esquecer traer con eles unha botelliña dun litro para recoller a auga das sete fontes e algunha bolsiña de tea para, xa de paso, apañarmos algunhas das herbas que usaremos no noso cacho de San Xoán –explica Xosé Filloy, de SIC–. Se ademais queren traer unha lanterniña por se enredamos un chisco de máis, tamén poden.

“A tradición consiste en encher un recipiente de boca ancha (cacho) con auga, idealmente de sete fontes distintas, á que engadiremos as follas e flores de sete herbas e plantas aromáticas que medran ventureiras polo San Xoán e que, dependendo da zona, poden ir desde o fiúncho ate o fento, malva, codeso, romeu, espadana, hortelá, herba luisa, herba de San Xoán, follas de carballo, xestas, etc.”, engade. E prosegue: “A mestura débese deixar macerar ao orballo e baixo a luz da lúa durante toda a noite para, á mañá seguinte, lavar a cara con esta auga nas primeiras horas do día. A tradición di que unha vez feito, a persoa que fixo o lavado estará protexida durante todo o ano e mesmo terá unha pel máis rexuvenecida e libre de enfermidades”.

A duración estimada do camiño será de entre 120 e 150 minutos e, malia a ter algúns tramos de subida constante e outros pequenos por estrada, está indicado para familias con nenos acostumados a camiñar, aínda que non para crianzas pequenas ou carriños de bebé. O percorrido do ano pasado (dispoñible en Wikiloc) servirá de base ao deste ano, aínda que en sentido inverso e sen visitar As Pedrosas.

Noite Máxica

Coas herbas recollidas farase, ao día seguinte, venres 23, o cacho de San Xoán da Noite Máxica nas Baratas. A celebración comezará contra as dez do serán e incluirá cea, conxuro, queimada e a música xitana de Shavalé. Os tiques, a 10 euros por adulto e 10 por neno, están á venda ata mañá, xoves, nos establecementos BC Peluqueros, Mercería Sonia e Mamasunción.

Roteiro na Eira da Xoana

Coñecer e identificar a flora da zona e a que se usa na noite de San Xoán é tamén o cometido do roteiro que, guiado por Xurxo Mourinho, programa A Eira da Xoana para o sábado 24, a partir das 17:30, logo dun xantar aberto a quen queira asistir. A celebración do solsticio neste espacio de Ramil (Agolada) seguirá coa obra A viaxe feliz de Ramón Sanfiz, de Fantoches Baj (19 horas).

Vilar, Escuadro e Fontao

Por outra banda, a Asociación de Veciños de Vilar de Trasdeza programa unha sardiñada ás 21:30 horas na que tamén haberá panceta e criollos, sen coste para os membros y a 15 euros para os demais; será nun prado situado xunto ao transformador, con carpa e baño. En Escuadro, a cea está prevista para as 22:30 con pulpo, churrasco, postre, café e licores, servida por Pulpería Crisóstimo, a 30 euros por persoa –con prazo de reserva ata hoxe–; o baile estará animado polo dúo Acuarela. E, en Fontao (Vila de Cruces), a Asociación Veciñal Minas da Brea celebrará tamén o 23, a partir das 21:30, a súa cacharela, con sardiñas, chourizo, panceta, pan e viño, a prezos populares e con moita música.