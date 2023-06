El gobierno de López avanza en su plan de crear un bulevar en la avenida Benito Vigo

Con la nueva corporación recién constituida y el rodaje de 12 años de gobierno, el ejecutivo que encabeza José López Campos no semeja tener la intención de dejar en stand by algunos proyectos que, hasta ahora, tenía en cartera. Uno de ellos es la creación de un gran bulevar en la avenida Benito Vigo, la mayor del callejero estradense y también la travesía urbana de la N-640 a su paso por el casco urbano de A Estrada. “Es nuestra fachada. Es lo que enseñamos a los visitantes todos los días”, dijo el propio López en la entrevista que concedió a FARO DE VIGO pocos días después de su reelección como alcalde. En la jornada de ayer incidió en que su gobierno trabajará de manera decidida en este proyecto para tenerlo “maduro” para cuando salga la próxima convocatoria de fondos europeos que financien actuaciones tendentes a la mejora de la movilidad urbana.

El dirigente estradense aseguró que no liga este proyecto al futuro de la variante, consciente de que la ansiada circunvalación lleva años atascada y que, aunque logre salir de su letargo, la experiencia de años en compás de espera invita a no condicionar ninguna actuación a este proyecto. En el mejor de los casos –reconoce el alcalde–, si el Gobierno Central finalmente impulsa esta variante tardaría años en concretarse y el ejecutivo local no tiene intención de que la mejora de la avenida Benito Vigo espere hasta entonces.

Aunque la intervención tiene que ser abordada con Fomento, el primer edil estradense estima que existe suficiente dominio público para que pueda realizarse una actuación que permita materializar una mejora significativa en esta larga avenida, configurando un bulevar que contribuya a la humanización y mejora estética de su espacio, aun cuando continúe siendo la principal arteria para el tráfico por el casco urbano de A Estrada.

Nueva fisonomía

Preguntado por las pretensiones del proyecto, José López indicó que la actuación que tiene en mente propiciaría “cambiar la fisonomía urbana” de esta avenida, configurando un bulevar con nuevas aceras, iluminación, semáforos o mobiliario urbano, concediendo también un mayor protagonismo para la zona verde.

El alcalde estradense se mostró partidario te avanzar ahora en el proyecto todo lo posible para tener una estimación de la inversión económica que requiere crear este gran bulevar en Benito Vigo, con la intención de que, tan pronto como salga la nueva convocatoria de ayudas de movilidad urbana, esta actuación esté preparada para recabar este apoyo.

“Es una de las principales actuaciones que vamos a hacer, con o sin variante, porque tenemos una zona ancha de aceras y un espacio en el que se puede actuar. A lo mejor tenemos que condicionar alguna zona de aparcamiento para ganar más espacio público, pero creo que podemos crear un gran bulevar en Benito Vigo”, defendió el dirigente local en su entrevista con FARO. En ese mismo momento, López Campos reconoció que la variante de la N-640 sigue siendo un proyecto por el que A Estrada ha de luchar. “Para mí es la segunda infraestructura más importante. Me gustaría poder sentarme con alguien que me pusiese plazos y compromisos encima de la mesa, los que sean, pero con quien podamos hablar en serio para darnos una perspectiva real sobre este proyecto”, declaró, no sin dejar de reconocer su deseo de encontrar este interlocutor que ansía después de las elecciones del 23 de julio.

Proyecto gafado, avenida colapsada

No cabe duda de que la circunvalación de la N-640 es, también, el gran proyecto gafado de A Estrada. Hace casi tres décadas que se planteó una actuación capaz de retirar el tráfico pesado y de largo recorrido del casco urbano estradense. Sin embargo, en todos estos años no se ha avanzado ni un centímetro sobre el terreno para construir esta pretendida circunvalación.

La necesidad se ve ahora remarcada con el incremento de tráfico que recibe esta arteria circulatoria, que a determinadas horas del día está al borde del colapso. A su ya de por sí intensa actividad –en especial durante las primeras y últimas horas de la mañana– hay que sumar el hecho de que esta avenida ha tenido que absorber los flujos de tráfico procedentes de la nueva zona peatonal de la villa. Además, al pie de esta travesía se han desarrollado dos nuevos ámbitos urbanísticos, uno con zona comercial y residencial y otro con una importante bolsa de servicios: centro de salud, escuela infantil y próximamente edificio judicial. También en esta avenida se concentró la apertura de cinco grandes superficies de cadenas de alimentación. Toda esta actividad tiene a Benito Vigo como espina vertebral.

La calle más larga del callejero estradense

No se la bautizó nunca como calle Principal –el honor se le reservó a la actual Calvo Sotelo–, pero sí es la más grande del callejero estradense. La Avenida Benito Vigo se despliega durante dos kilómetros, entre el acceso al casco urbano desde el vecino municipio de Cuntis y el que da entrada a la villa desde la ronda de As Colonias (dirección Lalín). No es la calle del paseo detenido, pero sí la que concentra una mayor cantidad de servicios, desde el centro de salud hasta los juzgados, pasando por la misma casa consistorial, el registro de la propiedad, las oficinas de la Seguridad Social, las de la Agencia Tributaria o las del ORAL, el organismo recaudador de la Diputación de Pontevedra. Casa das Letras y Casa da Música se abren también a esta avenida, en la que se asientan cinco grandes superficies comerciales de otras tantas cadenas de alimentación.

No obstante, el aspecto que luce hoy la popularmente bautizada como Gran Vía es el mismo que arrastra desde hace años. Sus aceras son anchas, pero su imagen es más propia de una travesía que de un bulevar. Más arteria de comunicación que larga calle para que también disfrute el peatón. La historia de esta avenida se remonta al año 1922. Se ejecutó en cuatro fases y completar sus dos kilómetros de recorrido fue de todo menos fácil.