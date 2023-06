“Me enamoré de Carboeiro nada más verlo y dije que tenía que hacer algo en él sí o sí”

El viernes 30 de junio tendrá lugar en el monasterio de Carboeiro la segunda edición de “Regreso al Templo”. Se trata de una experiencia única que incluye sesiones de yoga con pranayama y meditación, “energía kundalini”, yoga nidra, aromaterapia y acompañamiento para “integrar la experiencia de forma amable”, según sus organizadores. Organiza el centro de Silleda en colaboración con Silvia Fernández De Luna, que se autodefine como “facilitadora de círculos”.

–¿Cómo se definiría?

–Soy lo primero de todo una persona con muchísimas inquietudes, me encanta conocer las antiguas culturas, me interesa el arte y, por supuesto, me fascina la parte de comprensión de lo humano, poder entender cómo funcionamos como seres humanos desde nuestro plano mental y emocional e incluso energético. Quiero decir que me interesa mucho entender nuestra comprensión como humanos.

–Es la segunda vez que “Regreso al Templo” recala en Carboeiro. ¿Por qué eligió el emplazamiento?

–Como te decía antes, amo nuestra parte cultural más ancestral y, aunque no me considero religiosa de por sí –no me estimula la Iglesia Católica– me gustan las antiguas estructuras y me parece que los templos contienen una significación muy importante a lo largo de nuestra historia sea cual sea el templo, tanto un templo budista como hinduísta o cristiano. Para mí tienen una connotación como de conexión. Entonces, Carboeiro es ante todo una joya del arte románico y cuando entré en él por primera vez lo hice con mi compañera Nuria Iglesias fue como un flash, me pareció súper bello porque al mismo tiempo parecía como estar dentro de una pirámide de Egipto. Esa construcción con tanta tierra caliza me encantó. Lo cierto es que enamoré de Carboeiro nada más verlo y me dije que ahí tenía que hacer algo sí o sí. Fue un flechazo.

–Si tuviera que explicar lo que es la actividad llamada “Regreso al Templo”, ¿cómo lo haría?

–Sin duda es una experiencia que de pronto invita a regresar precisamente al templo en el hecho de que es regresa al cuerpo como seres humanos. Somos muy volátiles y “Regreso al Templo” es una invitación a conectar contigo misma, volver a esa parte como ancestral, que te lleva a la conexión con la vida y con la naturaleza. De ahí viene esto de el cuerpo como templo y el templo como cuerpo, o sea es una invitación a volver a conectarte con lo más sagrado que hay en ti.

–¿Sigue habiendo prejuicios sociales con este tipo de eventos?

–La verdad es que yo me encuentro con una gran aceptación porque todo lo hacemos desde un lugar muy amable, desde un lugar de poco movimiento más que generar una experiencia que a ti como persona te haga más pragmático y más espiritual. Simplemente, se trata de que lo disfrutes porque de alguna forma apoyamos los elementos que formen parte de la experiencia pertenezcan a Silleda. Viene un videógrafo que es de Silleda y si vamos a poner un tentempié intentamos que sea con productos locales y de temporada. No sólo es una experiencia espiritual, sino que también tiene un contexto de bienhacer social. Lo que busco es que mi proyecto sume más proyectos y, sobre todo, que también esté irrigando una economía autóctona y local. Yo podría adquirir los productos en una macroempresa pero honestamente no son mis valores. “Regreso al Templo” también tiene una pegada de conciencia social y esa parte pragmática que complemente a la espiritual y volátil. Que sepan los que participen que con su entrada están apoyando una iniciativa que tiene en cuenta el origen de las cosas y productos.

–¿Qué es una facilitadora?

–Me gusta que me hagas esa pregunta porque hay gente que todavía lo desconoce. Se trata de una persona, un profesional, que lo que habilita es un espacio para que de pronto puedas conectar contigo. Habilita una experiencia y un espacio que facilite que tú puedas entrar en un estado de consciencia. Digamos que es simplemente esa persona guía que genera el espacio y el contexto que te va a seducir por todos tus instintos. Seduce desde tu olfato a la experiencia más kinestésica de tu cuerpo, a la parte como más mental y visual porque todo entra en juego ahí, ¿no?

–¿Corren malos tiempos para lo espiritual en nuestra sociedad?

–Depende. Sí que hay una parte que quizás está muy dañada porque se ha jugado en un punto desde el ocultismo y lo antiguo a quitarle el poder a las personas desde un lugar jugando con su fragilidad. Lejos de esa intención, con mi proyecto lo que busco precisamente es todo lo opuesto. Lo que yo busco con este proyecto es que tú seas autónoma, que no dependas de mi ni de nadie. Se trata de que tú llegues a generar esa capacidad de poder construirte a ti misma, de poder decidir, tener criterio y poder filtrar la inmensa información de todos los ámbitos que nos llegan. Hoy por hoy es muy sencillo estar consumiendo información, programas, productos y de todo. Precisamente, con mi proyecto lo que pretendo es que tú busques y encuentres tu voz interna y que tú decidas por ti, pero desde tu verdad y no desde lo que te dicen o te invitan a hacer. En eso consiste la experiencia.