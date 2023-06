Sardinas, hogueras y música para celebrar el solsticio de verano en la noche de San Juan

Empezando por A Estrada, hasta el momento el Concello ha extendido 65 permisos, que esperan llegue a las cifras del año, rondando los 170, antes de la fecha límite para solicitarlos. Tanto en la villa como en el rural, son varias las opciones que los vecinos y vecinas de la localidad tienen para pasar esta noche de un modo diferente. Entre las más populares está la de el Areal de Berres, que esta edición cambia de formato, aunque la organización no ha querido adelantar en qué aspectos, asegurando que los asistentes podrán comprobarlo al llegar. Sí confirman, no obstante, que contarán con pulpería, “sardiñada” y música a cargo de Supermirafiori y MoaDixieBand. También la Asociación Entreaspontes de Couso organiza su fiesta en A Praíña, con las actuaciones de Marcos Gután y Guillermo Vistoso a las 21.30 horas, “Conxuro da queimada” a las 23.45 y concierto de Ultrafónicos a partir de las 24.00. Por si fuera poco, extienden el programa al sábado 24, con sesión vermú y concierto de La del Pirata Cojo (banda tributo a Joaquín Sabina) a partir de las dos de la tarde. Otra parroquia con cartel para el 23 es San Xorxe de Cereixo, que realizan una cena popular con menú de 18 euros en el que se incluyen sardinas y churrasco, así como una actuación de Os Ke Hai.

El Concello, por su parte, organiza una “sardiñada” gratis en el aparcamiento de la Avenida de América, con hoguera y concierto de Roi Casal. Mientras que en la Praza da Feira, los hosteleros de O Rincón de Fer, Samaná, O Lar, Amadeus y Gran Sol también entregarán sardinas con cada consumición a partir de las 20.00 horas. Otra cita en el casco urbano es la de A Cañoteira, organizada por los vecinos y en la que se podrá disfrutar de una cena, concierto de Lume na Lareira y la actuación de As Lerchas.

En Lalín, la apuesta más popular en la villa es la de la A Cacharela, con misa a las 13.00 horas en el bajo de Lela, cena con menú por 6 euros para adultos y 3 para niños hasta doce años, hoguera y música de la mano de Pachi Show. Como todos los años, las recaudación de las entradas se donará a ONGs locales. En el rural estaría la celebración en Corme, con sardiñada y “cacharela” en la Praia da Arnela, así como verbena a partir de las 24.30 horas con Dúo Nuevo Siglo, Impacto Disco Móvil y Drew Korme. Mientras que en Botos tocarán las orquestas Cinema y Ritmo Xoven y contarán con menú de cena por 20 euros con empanada y churrasco.

En Silleda, vuelve la “Noite Máxica” en las Casas Baratas, en la que además de cena popular por 10 euros para adultos y 5 para niños habrá conjuro de la “queimada” y música gitana de Shavalé. Asimismo, Cortegada no se queda atrás y celebra el San Juan con cena a 13 euros por persona, a partir de las 22.00 horas.

En otro orden, el San Juan de Forcarei queda cancelado, según anunciaba la organización en redes sociales, a causa de problemas con el proceso de inscripción para la cena.

Estas son, pues, algunas de las opciones de las que disponen los vecinos de la zona para dar la bienvenida al verano al grito de “megias fóra”.

El 70% de los encargos de sardina son para fiestas y reuniones

El San Juan no es solo la época de saltar hogueras, quemar lo negativo y renovar la energía de cara el nuevo ciclo. Es también un buen momento para los negocios de pescadería de la zona, pues uno de los elementos que no puede faltar en las mesas esa noche es la sardina. En A Estrada, Rafa Carbia, de Pescados Carbia, ya tiene entre 200 y 300 quilos encargados, el 70% para fiestas o reuniones de vecinos, aunque también alguna para particulares. Si bien no se sabe a qué precio irán hasta que llegue el propio día, que es cuando sube verdaderamente la demanda, estima que “andará sobre los diez euros, no se esperan subidas como las de hace dos años, cuando no había sardina y se dispararon los precios”. El empresario explica también que la meteorología es fundamental en estos casos: “si hay viento del norte se esconden y no hay pesca”. Pero dado el buen pronóstico para las próximas jornadas, este no debería ser un problema. Aún así, reconoce que “este año no hizo mucho calor, por lo que todavía no están en su punto, son algo pequeñas y les falta esa grasa que es lo que les da la gracia”. “Con todo, la calidad es buena”, sostiene. Finalmente, en cuanto a la demanda, Carbia declara que de momento es difícil saberlo, “muchos esperan al propio día para comprar”. Aunque con los encargos que se han realizado estos días, se prevé que sea un buen año. De nuevo, el buen tiempo también influye en el ánimo de los vecinos para reunirse y festejar con una sardiñada.