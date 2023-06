“Cultureando no verán en Lalín”, la programación municipal de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, combina danza, música, actividades educativas, conciertos de calle, actividades de fomento de la lectura, verbenas y teatro. Una diversa lista de opciones culturales y de ocio que ayer dio a conocer la edil Begoña Blanco. Las citas para lo que resta de este mes de junio incluirán el concierto de Atmosphera Zero como parte del programa “Lalín con Razón”. Será el sábado 24 de junio a partir de las 22.00 horas, en la calle Rosalía de Castro. El viernes 30 tendrá lugar las fiestas de fin de curso de la Banda de Música de Vilatuxe (20.00 horas , Auditorio de Vilatuxe) y de la Asociación Carballo da Manteiga (20.30 horas, Praza da Igrexa).

En el mes de julio tendrá lugar la actuación de Scene Ballet el jueves 6 (19.00 horas, Praza da Igrexa), y del martes 11 al viernes 14 de julio el XVIII curso de verano “Novas fronteiras na igualdade de oportunidades 2.0: Violencia-machosfera-consentimento”-coeducación” promovida por la USC y el Concello. Codirigido por María del Mar Sanjuán Roca y María Jesús Payo Negro y el secretario Celso Taboada Lorenzo, la inscripción está abierta hasta el 30 de junio. Del 14 al 22 de julio, Lalín acogerá una nueva edición del Xacobeo Clarinet Fest, Festival Internacional de Clarinete e Academia 2023, que contará con clarinetistas de diferentes nacionalidades en un programa repartido en conciertos (todos los días en el museo y en la Praza da Igrexa), exposiciones y conferencias, así como múltiples clases magistrales impartidas por los artistas invitados.

El miércoles 26 de julio dará comienzo un ciclo de actividades del programa “Cultura no Camiño”, promovido por la Consellería de Cultura y que incluye diversas acciones en el municipio que se desarrollarán hasta mediados de agosto. Así, el 26 de julio se representará A lingoreteira”de Xarope Tulú (19.00 horas en la calle Colón), un espectáculo para público familiar que combina la narración oral, la música y la manipulación de títeres. El jueves 27, Ghazafelhos actuará con el título A illa sen tesouro (19.00 horas, en la Praza da Biblioteca) en el marco de “Cultura en Camino”. El viernes 28 es el turno del Abracadaver de As Sircópatas (19.00 horas, en la calle Colón), también en el marco de “Cultura no Camiño”. Es un espectáculo que reúne en el escenario malabares, faquirismo, acordeón y sorpresas que atraen la atención del público. Un concierto de calle ofrecido por la Banda de Música de Vilatuxe (19:30 horas, en el Km0 de Lalín) cerrará la programación de este mes el sábado 29.

Agosto abrirá con un total de cinco funciones dentro del programa “Cultura no Camiño”. El miércoles 2 será el turno de Verán miúdo con Odaiko (19.00 horas, calle Colón) y un espectáculo para todos los públicos de acrobacias, contorsión y humor. El jueves 3 llegan As palabras perdidas de Inventi Teatro (19.00 horas, Praza da Igrexa) con un espectáculo de teatro polivalente con una propuesta que fomenta la lengua gallega. El viernes 4 será para A cabaleira de Medievándalos (19.00 horas, Praza da Biblioteca). El jueves 10 la compañía Asacocirco pondrá en escena Asacirco show (19.00 horas, Praza da Igrexa) y su espectáculo de clown para todos los públicos. El viernes 11 llega ¡OH-PERA! de Circo Chosco (19.00 horas, Praza da Igrexa) mediante un espectáculo que mezcla humor y circo.

Además, El sábado 12 de agosto la Banda A Lira de Prado será la protagonista de un concierto en la calle (19.30 horas, calle Colón). El viernes 18 tendrá lugar la actividad Conta e canta, con Blanca Millán y R. J. Peralta como parte del programa de dinamización de la lectura “Ler conta moito”, a las 17.00 horas en la biblioteca municipal. El sábado 19 de agosto, la Banda de Música de Muimenta ofrecerá un concierto al aire libre (19.30 horas, en la calle Rosalía de Castro). Y el viernes 25 de agosto tendrá lugar una nueva actividad del programa “Ler conta moito” titulada Como axudo a Antón?, actividad de cuentacuentos de la empresa Biosbardos. Será a las 17.00 horas, en la biblioteca municipal.

Códice Calixtino y homenaje a Martín Códax

La programación cultural hace que septiembre arranque con el estreno de Códice K, de Ainé Produccións. Se representará el viernes 1, a las 21.00 horas en el Salón Teatro. Narra la intrahistoria no oficial del robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago basada en un texto de Manuel Cortés. Entre el elenco artístico se encuentran las actrices Lucía Veiga, Marita Martínez, Graciela Carlos y Patricia Castrillón. El sábado 2 de septiembre, la Banda de Música de Lalín ofrecerá un concierto al air libre (19.30 horas, Km0). Ya el miércoles 20 de septiembre será el turno de la compañía Elefante Elegante con su espectáculo Cubo como parte del programa de revitalización del lenguaje FalaRedes. Será a las 19.00 horas en el Salón Teatro. Es un espectáculo teatral de fantasía, humor y poesía dirigido al público infantil y familiar que evoca la amistad, las separaciones, la necesidad del conocimiento y la aventura de crecer desde la igualdad. Y el jueves 21, a las 20.30 horas, el Salón Teatro acogerá un concierto dedicado a Martín Códax y promovido por la Real Academia Galega de Belas Artes. Además, Del 22 al 26 de septiembre tendrán lugar las fiestas patronales.