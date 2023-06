O ano que vén, o IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces, e o centro de ensino secundario Rochael de Medeiros, en Recife (Brasil) convocarán o I Prêmio Internacional Livro de Cordel. O livro de cordel ou literatura de cordel é un xénero literario feito en verso, de orixe escrita e oral, que recibe este nome porque se distribuiu nos pliegos de cordel, que eran cuaderniños impresos sen encadernar e colgados á venta en tendedeiros de cordas. Orixináronse na Península Ibérica e despois foron exportados ás colonias de España e Portugal, arraigando sobre todo en Brasil. Narran temas populares, dende sucesos cotiáns ata temas relixiosos ou lendarios. A literatura ou livro de cordel é irmá dos romances e das coplas de cegos.

Co premio, os dous centros educativos queren poñer en valor a poesía popular, vincular a tradición do livro de cordel coa historia e actualdiade tanto do Brasil como de Galicia e, ademais, modernizar este tipo de literatura botando man das redes sociais. O certame está dirixido a escolares de ensino primario e secundario, e tamén quere que, ademais de estableceren relacións aos dous lados do Atlántico, os participantes relacionen a literarura de cordel coa cultura do repente nordestino brasileiro e a regueifa galega.