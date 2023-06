Una estradense, campeona de clarinete en Valencia

Nerea Campos Requeijo (12) ya protagonizaba un reportaje en las páginas de este periódico en mayo del año pasado, por quedar en tercera en el concurso de clarinete celebrado en Ourense. No obstante, una vez más su talento ha vuelto a brillar, esta vez en III Concurso Nacional de Clarinete “Llíria Ciutat Creativa” de Valencia, donde quedó primera en certamen de las mismas características que el gallego. Se apuntó por sugerencia de su profesor de Conservatorio en A Estrada, y este fin de semana hizo las maletas para viajar a esta ciudad del otro lado de la península junto a su madre.

Llegaron el viernes por la noche y la competición era el sábado por la mañana, pero Nerea reconoce que “no estaba nerviosa”, pues sabía que “había ensayado mucho y tenía las canciones preparadas”.

En efecto, estuvo dos meses trabajando duro para preparar las dos piezas que le consiguieron la victoria; “Fantasía”, de Carl Nielsen y “Esperance” de Hyacinthe Eléonore Klosé. Una vez las interpretó ante el jurado y el público supo que iba a ganar, pues confiaba en la recompensa al esfuerzo y sabía que “lo había clavado”.

Ahora mismo, Campos compagina sus estudios académicos en sexto de primaria, con los musicales, tanto en el Conservatorio como con la Banda Xuvenil de Silleda. Por si esto fuese poco, dedica cuatro horas semanales al clarinete en su tiempo libre. Y pese a su juventud, cuenta que para ella no es un sacrificio ensayar tantas horas: “hay días en los que es más complicado, pero no suele ser un problema, es cuestión de organizarse”, admite.

Ella no tiene móvil, ni redes sociales o pantallas que la distraigan, lo que le permite mantenerse centrada, además de que la música es una de sus grandes pasiones y a lo que espera poder dedicarse cuando crezca: “si no pudiese dedicarme profesionalmente a esto, me gustaría enseñar música, ser profesora”. Una opción profesional que reconoce, está influenciada por su profesor: “si no fuese por él, puede que no me gustase tanto la música como me gusta”, declara.

El sentimiento de admiración es mutuo y su maestro, Óscar Gómez, le dedica estas palabras: “Nerea es una niña muy alegre, extrovertida y que disfruta jugando y aprendiendo con la música”. “Tiene muchísimo talento y facilidad para el clarinete, pero también hay mucho trabajo detrás, pues dedica cuatro horas semanales a ensayar, además de las dos horas en las que toca con la Banda Xuvenil de Silleda” añade.

En esta agrupación lleva dos años y el próximo curso dejará la formación juvenil para unirse a la principal. Será entonces cuando pueda ir a tocar en verano, algo que le hace ilusión. Nerea reconoce que le gusta la Banda porque “disfruto con las canciones que tocamos, me lo paso bien con los compañeros y me permite conocer a más gente”.

Todo apunta a que a esta joven estradense le queda un futuro brillante por delante, pues su voluntad, su dedicación y su talento así lo predicen y su trayectoria da cuenta de ello: de los tres concursos a los que se presentó, ha quedado finalista en un y primera en otro. Pero Campos no descarta ampliar su abanico de instrumentos y comparte que le interesa el violín y la flauta travesera, además del piano.