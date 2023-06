“Dende a pandemia moita xente está voltando a revivir e recuperar o rural ”

EFA (Escolas Familiares Agrarias) de Galicia celebra o seu 50 aniversario e para festexar esta efeméride organizará un evento conmemorativo o vindeiro xoves no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, en Santiago de Compostela. Está prevista a asistencia dunhas 1.500 persoas entre representantes institucionais, empresas e outros membros da comunidade educativa. O acto pretende visibilizar o traballo realizado no rural e poñer en valor a xente e os recursos do medio rural galego como xeradores de emprego e riqueza no territorio. A cruceña Iria Álvarez formouse no centro de promoción rural Piñeiral de Arzúa e onte defendeu o seu traballo de fin de grao sobre educación infantil.

–-Como lle foi na súa defensa do traballo de fin de grao?

–Eu penso que ben. Xa expuxen todo e xa está todo rematado. O meu traballo centrouse sobre traballar equilibrios e emocións na educación infantil. Non me deron aínda a nota pero, bueno, espero que todo vaia ben porque para iso me estiven formando todo este tempo. Son antiga alumna do centro da EFA en Arzúa, do que gardo moi boas lembranzas. Foi un pracer estudar con eles durante ese tempo.

–-Cal foi o motivo da súa incorporación á EFA Galicia?

–Pois mira, a miña opción non era entrar na EFA-Galicia. O que pasa e que eu quería estudar educación infantil. Viña dunha carreira como a de Turismo e non me gustou despois de facer só un ano. Eu sempre souben ca miña vocación era a educación infantil e non coñecía a EFA pero miña nai desesperada por min comezou a buscar e encontramos a EFA. Eu cheguei en setembro porque quería deixar a carreira. Ao final tanto a miña nai coma eu decidimos que si e cando cheguei a EFA só quedaba unha praza en educación infantil. Aquí viñemos correndo e matriculeime na EFA. A verdade, penso que foi o mellor que puiden haber feito.

–-Por qué o pensa?

–O sistema que teñen de prácticas e de ensinanza é o que máis destaco da EFA. Date de conta que o que pretenden é fomar ao alumnado para que poida desenvolver o seu proxecto profesional. Eles sempre subliñan o feito de que nas comarcas nas que as EFA teñen anos de experiencia téñense demostrado cambios importantes como que a xuventude non emigra cara ás cidades, aínda que eu agora teña que traballar en Compostela, pero penso que o mellor é poder traballar no rural galego.

–-Supoño que comparte a defensa do rural da EFA, non si?

–Por suposto. A min encántame traballar no rural. Estou traballando en Santiago por necesidade pero eu estiven toda a miña vida no rural, eu seguirei sendo do rural e son unha defensora a morte do rural porque penso que é moi importante. Agardo que o evento que van a celebrar as EFA en Santiago sirva para visibilizar o traballo feito no rural e que poña en valor á xente e os recursos do medio rural da nosa terra como xeradores de emprego e tamén de riqueza no territorio.

–-Despois da súa experiencia en EFA, pensa que agora é posible revitalizar o rural galego?

–Eu creo que si. Son das que penso que cada vez hai máis xente que aposta polo rural e ve realmente as facilidades que hai no rural. Tamén hai dificultades, non che digo que non, pero cada vez hai máis xente que percibe o bonito que hai no rural e sobre todo o potencial que ten. Na EFA, por exemplo, organizan e colabouran en proxectos de innovación e experimentación que modernizan a imaxe que temos de vello do rural galego.

–-Tamén é optimista sobre o futuro da educación infantil no rural?

–Aínda hai moito que traballar. De feito, agora están en auxe as casas niño, que son como os coles pequeniños do rural, nas que teñen un límite moi pequeno de nenos. É algo que dalle moita vida ao rural porque ao final ti nunha aldea nunca tiñas unha escola infantil. Nun pobo pequeno ao millor tés unha, por exemplo en Cruces hai unha Galiña Azul pero non é suficiente para todo o concello. Entón, o tema das casas niño no rural está tendo moito potencial e debería haber máis porque penso que é un servizo moi interesante non só para os nenos, senón tamén para os pais e para as familias en xeral.

–-Que pensa da despoboación do rural galego na actualidade?

–Eu creo que dende a pandemia moita xente volveu ao rural e agora está voltando a revivir e recuperar o rural. Vanse os máis novos de 18 a 23 anos, pero nos maiores, que teñen familia e demais, eu creo que si, que van volvendo ao rural. Eu teño 21 anos e levo tempo traballando pero si que é certo cos maiores ca min están revivindo o rural.

–-Gustaríalle comezar de novo como mestra de eduación infantil na súa parroquia de Bodaño?

–Pois non sei. Creo que é unha responsabilidade moi grande. De momento penso que non porque son moi xoven para ter certas responsabilidades e agora mesmo o que quero é opositar para educación infantil, para a galinha azul. Non descarto que nun futuro poder montar algo eu porque ao final sempre traballas para ti e coa metodoloxía que ti queres, que che gusta, onde ti queres e do xeito que ti pretendes.

–-É complicado por en práctica o aprendido na EFA?

–O certo é que son momentos complicados, onde a economía non axuda a emprender sobre todo e tampouco á xente nova. Tamén penso que emprender é unha responsabilidade moi grande. A directora da escola onde fixen as últimas prácticas é amiga miña e tivo que agardar cinco anos para poder montar a súa escola infantil e tivo que deixar o seu traballo. Por iso che digo que esas son responsabilidades que non podo asumir con 21 anos. Non o descarto para máis adiante pero agora mesmo non. O que teño claro é que voltarei ao rural. Se non é en Bodaño seguro que será nunha parroquia de Santiago de Compostela ou de Teo porque a cidade non está feita para min. E a poder ser nunha casa, por suposto.