El pasado domingo en el bajo de la conocida como casa de “Toño da Capri” tuvo lugar un ágape muy especial, con el que desde hace 60 años la Banda do Nela formada por los vecinos de la zona comprendida por la Praza de Abastos y las calles Rosalía de Castro y Pardo Bazán de Lalín celebran su amistad. Más de una veintena de ellos de todas las edades compartieron mesa y mental con un catering servido por el Mesón A Roda y compuesto por pulpo, richada y una “tertulia entrañable”, según varios de los presentes en la comida. Como no podía ser de otra forma también hubo un recuerdo muy afectuoso para “los ocho que ya no están”, en referencia a los vecinos que han fallecido.