El Partido Socialista se congregó ayer en la sede de la Audiencia Provincial de Pontevedra para presentar su lista de cara a las elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado del próximo 23 de julio. Este acto, introductorio de la campaña electoral que está por venir, contó con la presencia del número 1 por Pontevedra al Congreso, David Regades y la cabeza de lista socialista al Senado, Carmela Silva, que aprovechó la ocasión para hacer una ferviente defensa de su gestión al frente de la Diputación, utilizándola como argumento de las políticas que pretende impulsar a través de la cámara territorial.

“Después de unos días duros, estoy aquí con mis compañeros para anunciar que en el Senado vamos a hacer un trabajo de defensa de esta provincia y de todos los proyectos que se pusieron encima de la mesa, que fueron aparcados por quien encabeza la lista al Congreso, por Ana Pastor”, indicó Silva, que aseguró que la popular “metió el AVE a esta provincia en un cajón”.

Por otro lado, la presidenta del Gobierno provincial en funciones adelantó que su presencia se hará notar en determinadas áreas de la acción política. “Vamos a defender todas las políticas que tengan que ver con la igualdad. Me voy a encargar en primera persona de que la igualdad forme parte de nuestro proyecto político”, en contraposición ante un Partido Popular que, según Silva, “diga lo que diga, se pone a disposición de Vox, un partido en contra de las mujeres, para erradicar la igualdad entre mujeres y hombres, incluso queriendo borrar del mapa un concepto como la violencia de género”.

Líneas clave

Otra de las líneas clave que Silva mencionó como parte del programa socialista en el Senado es el de hacer una política local y municipalista.“Nunca el mundo local tuvo tantos recursos ni tanta capacidad de poner en marcha proyectos como con el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ser la voz del mundo local en la provincia de Pontevedra”, valoró.

Al mismo tiempo, desveló también que no formará parte de la corporación provincial en el próximo mandato. “Yo no voy a estar entre los diputados provinciales. Creo que quien presidió la Diputación de Pontevedra no debe estar y debe ser así. Voy a centrar todo mi trabajo en representar a esta provincia en el Senado junto con mis compañeros, que tienen una inmensa trayectoria a nivel autonómico y local”. No obstante, aseguró que va a hacer un seguimiento “diario” a la Diputación. “No queremos que se den pasos atrás en la transparencia ni en el reparto de recursos con criterios objetivos. Para que se apoye a la cultura y al deporte con criterio, no a dedo, como nos tenían acostumbrados”, comentó la presidenta provincial en funciones, que reconocía que reaccionó “con una carcajada” a la afirmación “ridícula” del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que con la llegada del PP a las diputaciones se eliminaría el sectarismo.

La cabeza de lista socialista al Senado fue incluso más allá. “Si se dieran pasos atrás, yo estoy dispuesta a llevar iniciativas para que desde el propio Gobierno, en caso de que el PP siga usando las diputaciones como espacios de caciquismo y clientelismo, se modifiquen normas que permitan que puedan ser el modelo que nosotros trabajamos en la provincia de Pontevedra”.

Regades: “Vamos con los mejores, no como otros”

David Regades, cabeza de lista socialista por Pontevedra para las generales, expresó su satisfacción con el elenco para el Congreso y el Senado. “Es una candidatura que nace de la democracia interna del partido, no como la de otros partidos por designación de su dirección. La nuestra se escogió desde la militancia, que por unanimidad han elegido a sus representantes”, aseguró el secretario provincial del PSOE. “Una lista desde la unidad, que fue primera fuerza en las últimas dos convocatorias de las generales, primera en las europeas y que en las municipales sacó un 34% de los votos, en un empate técnico con el PP”, afirmó. “Salimos para ser primera fuerza en la provincia porque vamos con los mejores candidatos y candidatas de la provincia de Pontevedra, no como en otros partidos que los traen de otras comunidades autónomas y otras jurisidicciones dentro de la propia comunidad”.