Por que está turbio o Asneiro en Vilanova?

O xoves 15 de xuño 2023, como ben sendo habitual en moitas ocasións, as augas do río Asneiro, na confluenza do río Seixas, lugar coñecido como Portovelle (parroquia de Vilanova), aparecían moi turbias. Cales son as causas?

Pois ben, o normal é que as augas dun río, en condicións normais, vaian limpas e sexan transparentes, pero iso non sucedía no río Asneiro. En cambio, no punto de observación, Portovelle, podía apreciarse como as augas do río Seixas chegaban completamente limpas e transparentes. Un caso moi chamativo para calquera observador que teña a oportunidade de ver o que sucede nese punto de encontro dun río con augas sucias que se empezan a mesturar coas augas doutro río que as trae limpas, dando lugar ao que se coñece como “augas mestas”. A mesturanza de augas sucias e contaminadas dun río coas doutro con augas limpas non se produce de forma instantánea, senón que a propia circulación da auga pola canle fluvial é a que contribúe a que esa mesturanza se vaia producindo gradualmente.

As condicións meteorolóxicas nas que tivo lugar este acontecemento foron, en principio, as mesmas para cada un dos ríos que conflúen e Portovelle. A estación meteorolóxica de Mouriscade, localizada moi cerca do punto de confluencia destes ríos, indícanos que nos dous días anteriores ao 15 de xuño non se rexistraron precipitacións que modificaran de forma significativa o caudal dos ríos, que, no caso de seren episodios tormentosos producirían erosión de solos. Tendo isto en conta podemos afirmar que a turbidez de augas do río Asneiro non foi debida a erosión de solos e arrastres de “terras”, o que debería suceder, tamén, no río Seixas-Abeleda, senón por outras causas diferentes.

Esas causas apuntan á chegada de vertidos gandeiros, contaminación agraria difusa, aos diferentes afluentes do curso alto do Asneiro, no espazo de conca localizado arriba do Pozo Negro. Outro triste episodio causado, con toda seguridade, polo sistema agrícola-gandeiro amplamente implantado nas parroquias dozonenses de O Sisto, Sa, Vilarello, Dozón, Vidueiros e Maceiras. Estes episodios de caracter cíclico, moi difíciles de solucionar, son a causa principal da forte contaminación das augas dun río que se emprega para subministro doméstico á maior parte do concello de Lalín, arredor do 70% dos seus núcleos de poboación.

A captación do Pozo Negro está en plena zona desas augas que non son incoloras, nin inodoras, nin insipidas e, uns quilómetros máis abaixo, atopámonos coa principal captación na Ponte Nova de Botos-Soutolongo. Un Lalín urbano e rural que captan augas dun río episodicamente contaminado por vertidos de orixe agricola-gandeiro. Un problema que se debe solucionar cun saneamento integral da subconca alta do río Asneiro.