O vento que acabou coa galiña dos pitos de ouro

A cultura galega ten un lado místico innegable, asentado especialmente en áreas do rural, onde a paisaxe, impactante e salvaxe, serve de escenario para gran parte do patrimonio lendario do país. Esta inspirou contos e creenzas populares que se ben moitas estan a desaparecer, formaron parte do imaxinario da sociedade galega durante séculos.

En concreto, o monte soe ser un símbolo recurrente nestas narracións. Nel habitan criaturas máxicas, como os trasnos e as mouras, agóchanse tesouros, e existen portas que conectan o mundo dos vivos co do máis alá. Porén, que acontece cando ese monte, a súa paisaxe, está sendo modificada para levantar nela infrastructuras poligonais, carreteras e aeroxeneradores xigantes? Calros Solla, estudoso da etnografía de Terra de Montes, teno claro: “se a paisaxe desaparece, desaparece a lenda”.

Solla pon o exemplo da lenda da galiña e os pitos de ouro, ubicada no Monte do Seixo. Esta di que esta criatura mitolóxica habita no Castro Grande e que só sae dúas veces ao ano, o 24 de xuño, no solsticio de verán, e o 25 de decembro, no de inverno, cando ela e os seus pitos recorren o paso dos castros ata o Castro Pequeno. Porén, todo isto desapareceu cando en 1999, coa implantación do parque eólico do Seixo, se instalou un aeroxenerador xusto enriba da peneda onde se atopaba o Castro Grande. Solla conta que moitos dos que participan nos seus roteiros “bótanse as mans á cabeza ao ver que se fixo algo así”.

Para el é unha cuestión de sensibilidade: “non só abonda con estudos ambientais, deberíanse facer tamén estudos etnográficos, pois este patrimonio inmaterial forma parte da nosa riqueza e como tal temos que protexela”.

A día de hoxe pouca ou ningunha consideración hai cara esta parte do patrimonio intanxible non só desta, senón de calquera sociedade. Parece que é máis complexo sensibilizar á cidadanía e ás administracións do que supón coidar aquelo que non se ve nin se pode tocar. Solla comenta: “cando non se respectan bens de valor arqueolóxicos, como pasou no Seixo coas mamoas convertidas en rotondas, con Portalén, á que lle puxeron un muiño a menos de 20 metros, cos gravados rupestres.... é moi difícil que vaian respectar o escenario das nosas lendas, ou outras cuestións como a toponimia”.

Mais o historiador e escritor advirte de que se non se actúa con responsabilidade agora, a perda pode ser irreversible. En A Estrada, por exemplo, este fenómeno pode volver acontecer se algúns dos proxectos seguen a diante. Vese en Sabucedo, onde o monte que serve de escenario para a lenda que da orixe á Rapa é un dos puntos proxectados para o desenvolvementodun parque eólico. Se ben os estandartes da loita contra estas infraestructuras son, como é lóxico, as propias bestas e o seu ecosistema, pouco se fala de otro elemento cultural da zona vencellado a esa paisaxe: a historia desas dúas irmás que ofreceron dúas bestas ao Santo para que as protexera da peste. Así como a toponimia derivada da historia. Mais este é só un cao, e o certo é que non se coñece exactamente cantao do patrimonio lendario se levan estes parques.