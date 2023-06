Música e baile para despedir a semana

A fin de semana chegou cargada de música nas comarcas, que acolleron diversos eventos onde os veciños e veciñas podían escoller entre xéneros que ían da música tradicional, á ao rock ou clásicos da banda municipal.

En A Estrada o abanico de oferta era especialmente amplo, preparando motores para as Festas de San Paio, que arrancan o venres 23. En primeiro lugar, o sábado na vila tivo lugar o Concerto de Orquestra de Instrumentos Populares Galegos “Suso Vaamonde”. A partires das 21.00 horas, a Calvo Sotelo, á altura do local Sala Abanca, comezou a encherse de xente que aproveitando as temperaturas agradables se sentaba a deleitarse coa interpretación destes músicos.

Na mesma xornada, a asociación Fervenza de Ouzande acollía nas inmediacións do local social a súa foliada de fin de curso,onde os alumnos e alumnas, así como outros grupos amigos, puideron compartir cos asistentes o aprendido en materia de danza e música tradicional nas clases que se retomaban despois dun parón a causa da pandemia. Dende a organización afirmaron sentirse moi contentos coa participación.

Asimesmo, onte tampouco faltaron as opcións de ocio neste senso. Pola mañá Tequexetéldere ofrecía o festival de fin de curso no Teatro Principal, con mostras de danza e canto. Mentres que pola tarde, de novo no casco urbano, o edificio do conservatorio servía de escenario para o III Festival de Bandas Xuvenís da Estrada, nun acto que arrancaba ás 18.30 horas e que contou coa participación da Banda Xuvenil de Bandeira, así como a Banda Escola Municipal da Estrada, organizadora do evento. Aquí, os máis cativos da formación compartiron co público a súa destreza e talento.

Empalletado en Lalín

Por outra banda, o músico, artesán e investigador Pablo Carpintero impartiu un obradoiro de empalletado e afinación o sábado, en horario de mañá e tarde, no Auditorio Municipal de Lalín. Os arredor de quince asistentes tiveron ocasión de poñer en práctica os coñecementos adquiridos coa fabricación das súas propias palletas e pallóns para gaitas de fol. A actividade estivo organizada polo Concello de Lalín.