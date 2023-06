La huelga en justicia pasa factura: los juzgados cierran marzo con casi 1.600 asuntos pendientes

El 24 de enero, los letrados de la Administración de la Justicia (LAJ), conocidos también como secretarios judiciales, iniciaron una huelga indefinida para reclamar subidas salariales. El paro remató dos meses después, en marzo, tras lograr un aumento de entre 430 y 450 euros brutos al mes. A este parón se sumaron protestas de funcionarios y, en mayo, de asociaciones de jueces y fiscales.

A nivel estatal, el paro de los letrados se tradujo en la suspensión de unos 400.000 juicios y vistas, dejando paradas además unas 480.000 demandas, según datos de las asociaciones profesionales convocantes. Es obvio que estas reclamaciones de los letrados también tuvieron su impacto en los dos partidos judiciales, puesto que si en enero comenzaba el trimestre con 1.282 asuntos pendientes, al cierre de marzo la cifra era de 1.590, es decir, 300 más.

Cuatro casos civiles por cada uno penal

Veamos los datos por partido judicial. En los dos de Lalín, al arranque del año había 812 procesos abiertos (627 de jurisdicción civil y los 185 restantes, de penal). Durante el primer trimestre del año, fueron entrando más expedientes, 890, en concreto. De nuevo, predomina la jurisdicción civil: 611 frente a 279. El volumen de resolución de casos en esos tres meses fue alto, pues quedaron despachados 610 (351 y 259), pero entre la carga de trabajo pendiente del trimestre anterior y la mencionada huelga, Lalín cerró el trimestre con 1.092 asuntos pendientes, entre los 887 civiles y los 205 de carácter penal.

Con estos datos, el informe trimestral del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permite calcular la tasa de pendencia, que es el cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese mismo plazo. En Lalín, esa tasa de pendencia es de 1,79, abultada precisamente por el volumen de procesos civiles. Si multiplicamos ese 1,79 por 12, obtenemos 21,4, que son los meses que precisarían las salas de O Regueiriño para poner todos sus expedientes al día, con el mismo ritmo resolutivo que tiene a día de hoy y sin ingresar ningún asunto nuevo.

Vamos a ver que las cifras en el partido judicial de A Estrada son más modestas, lógico si tenemos en cuenta que se encarga de bastantes menos municipios. El año comenzó en estos juzgados con 470 asuntos aún sin resolver, entre los 366 de jurisdicción civil y los 104 de penal. Entre enero y marzo, entraron oros 566 nuevos expedientes, de los que 417 eran de carácter civil y los 149, penales. Los juzgados estradenses lograron resolver 528 casos, más de los que tenía pendientes cuando comenzó el año, pero no fue suficiente, porque marzo terminó con 498 expedientes aún en trámite, De ellos, 394 son de jurisdicción civil y los 104 que restan, de penal.

La tasa de pendencia de A Estrada, al dividir esos 498 casos pendientes entre los 528 ya cerrados, es de 0,94. Al multiplicarla por 12, vemos que estos juzgados precisarían menos de un año, 11,28 meses, para poner todos sus asuntos al día.

Sentencias, autos y decretos

Además del número de asuntos del primer trimestre en los dos partidos judiciales, el informe del CGPJ nos permite consultar las distintas resoluciones procesales para avanzar en la tramitación de los procesos. Menciona, en concreto, sentencias, autos y decretos. Los decretos se dictan, por ejemplo, al admitir una demanda o cuando se pone fin a un procedimiento cuya competencia recae sobre el secretario judicial. En los juzgados de Lalín, durante el primer trimestre, se dictaron 157 decretos, y en los de A Estrada, 94. En cuanto a los autos, son dictados por el juez en cuestiones como la admisión o inadmisión de una demanda, decidir sobre un recurso o una providencia, o la admisión/inadmisión de una prueba, entre otras. Visto que abarcan más aspectos que los decretos, es normal que también su cifra sea más alta: 309 en los juzgados de O Regueiriño y 215 en los de A Estrada.

Las sentencias, por su parte, ponen fin a un proceso, y pueden ser de primera o de segunda instancia. También se emplean para revisar sentencias firmes y recursos extraordinarios. Entre enero y marzo, se emitieron 88 sentencias en Lalín y 142 en A Estrada. Pero las sentencias también tienen su propia tramitación: la ejecución de las sentencias es ya su fase final, Entre enero y marzo, en Lalín se registraron 118 fallos judiciales y quedaron resueltos 109, pero seguían en trámite al final del período otras 1.387 sentencias, de las que solo 33 son de carácter penal. En cuanto a las cifras de A Estrada, se registraron 80 sentencias, quedaron resueltas otras 51 y., al cierre del periodo, seguían en trámites 907, con 25 de índole penal.

Casi una treintena de rupturas matrimoniales

El Consejo General del Poder Judicial dispone además de datos por trimestre sobre las rupturas matrimoniales en los partidos judiciales de Lalín y A Estrada. Como de costumbre, entre enero y marzo no se produjo ninguna nulidad matrimonial, pero sí divorcios y separaciones, 27 en total. Los divorcios con consenso previo entre las dos partes son la figura más habitual a la hora de poner fin a la convivencia en la zona, con 16 expedientes, entre los 10 tramitados en los juzgados de Lalín y los 6 en los de A Estrada. Hubo otros 10 divorcios, pero sin un acuerdo previo. De esa decena de casos, 6 pasaron por las salas de O Regueiriño y los 4 restantes por los juzgados de A Estrada. Por último, la única separación, con acuerdo entre las partes, se registró en Lalín.

Los juzgados también dirimen sobre otras cuestiones, como la modificación de medidas, que compara la situación actual de las partes separadas o divorciadas con la que tenían cuando decidieron poner fin a la relación. Así, puede adoptar las decisiones en relación a los hijos o las cuestiones económicas a la realidad. Hubo una modificación de medidas consensuada, en el partido judicial de A Estrada, y otras 4, también en A Estrada, en las que las dos partes implicadas no pudieron llegar a un acuerdo previo antes de ser revisadas por el juzgados. Por último, los juzgados también abordaron la guarda custodia de hijos nacidos de padres no casados. En el primer trimestre, Lalín abordó un caso, con consenso previo entre los progenitores, y hubo otros 7 en los que no se logró un entendimiento previo entre los afectados. De esos, 6 casos se abordaron en Lalín y el restante, en A Estrada.

Las salas reciben 29 denuncias por violencia sexista

A los juzgados de los dos partidos judiciales llegaron, entre enero y marzo, 28 denuncias por violencia de género. En el caso de Lalín, las 21 denuncias tramitadas por las víctimas están acompañadas de atestados policiales. En las 8 registradas en A Estrada, además de la propia denuncia y el atestado policial, en dos casos hay sendos partes de lesiones. Hubo 17 órdenes y medidas de protección solicitadas a instancia de las propias víctimas De las 11 incoadas en los juzgados de Lalín, se adoptó una y se denegaron las 10 restantes, mientras que de las 6 incoadas en A Estrada, se formalizaron 2 y quedaron denegadas otras 4. No hubo solicitudes a instancia de otras personas, del Ministerio Fiscal, de oficio o de la administración.

Por nacionalidad, 15 de las víctimas son españolas mayores de edad y dos, extranjeras, también mayores de edad. En cuanto a los acusados, 16 son varones españoles de más de 18 años y el restante, foráneo. Sobre las medidas de protección que se adoptaron, se materializaron seis, todas de carácter penal. Cuatro fueron tomadas por el juzgado de A Estrada: dos órdenes de alejamientos otras dos de prohibición de comunicación con la víctima. En todos los casos hay una orden de protección, como en las dos medidas dictadas desde Lalín: una de alejamiento y la otra, de prohibición de comunicación. Por último, hubo tres casos en A Estrada que quedaron sobreseidos de forma provisional, al no quedar justificada la perpetración del delito.