A Carballeira de Lamas estremece ao ritmo do Noceda Rock

A Carballeira de Lamas estremeceu un ano máis co ritmo do Noceda Rock. O festival organizado por Xuventude Bolarqueira acolleu actuacións o sábado e o domingo cunha notable afluencia de público. Meu, grupo dezao fundado en 2017, deu o primeiro pase ao caer a tarde do sábado. Logo chegou un dos pratos fortes, A Banda da Loba, co seu estilo musical heteroxéneo no que a lingua propia e a poesía cobran protagonismo especial. Antes da medianoite foi a quenda de Tecor Societario, banda compostelá que mistura punk e folk. Pecharon Arrhythmia, grupo lucense que combina metal, electrónica e rap, e os vigueses Liska! coa súa proposta de ska, punk e reggae. O domingo comezou coa sesión vermú dos Bar Ban Sónicos e seguiu pola tarde con Pakolas, dentro da programación para a cativada (Noceda Rock Miúdo). A banda coruñesa Ith deu o último concerto.