El salón de plenos del Concello de A Estrada acogió ayer la sesión constitutiva de la nueva corporación tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. El popular, José López Campos, que alcanzó mayoría absoluta, fue investido por cuarta vez como regidor de A Estrada para los próximos cuatro años, por lo que alcanzará de esta manera los 16 años como máximo responsable del gobierno municipal. El pleno siguió los protocolos marcados para este tipo de tomas de posesión, salpicado eso sí con varias anécdotas.

En la parte más política, hay que decir que no hubo sorpresas. López Campos fue investido gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta la agrupación popular, con 13 concejales de un total de 20. Sí, fueron solo 20 votos y no 21 como es habitual. Esto fue debido a la ausencia de la portavoz de Móvete, Mar Blanco, quien no pudo estar presente en el acto al tener que realizar ayer en Madrid los exámenes finales del máster de psicología que está realizando. Según explicó la propia Blanco, lo hizo con el visto bueno de secretaría, fijando su toma de posesión como concejala el día 23.

Después de recoger el bastón de mando, el recién designado alcalde tomó la palabra para realizar un discurso un tanto alejado de su estilo. Por un día el regidor dejó a un lado su tono más cercano, en lo que se sintió como un intento de no olvidarse de nadie en un momento cargado de simbolismo. Si ese era el objetivo, lo logró, aunque dejándose un poco de corazón por el camino. Papel en mano, realizó una loanza del pueblo de A Estrada, un recorrido que inició en los inicios de su historia hasta alcanzar la actualidad.

López Campos recordó “el legado de tantos regidores que me precedieron, cuya labor nos hizo disponer de nuestra marcada identidad estradense”. También agradeció “la confianza depositada por el vecindario en un equipo y en un proyecto que tiene por finalidad consolidar A Estrada como un municipio protagonista y activo en Galicia, por seguir siendo un referente en diversos campos a nivel autonómico”.

El regidor reafirmó como metas para este mandato la apuesta por “mantener A Estrada en la vanguardia y aprovechar el viento favorable para dotar al municipio de mejores conexiones, servicios e infraestructuras”, sin olvidar “el desafío de fijar población incentivando el empleo y promoviendo el acceso a la vivienda”.

También señaló como objetivo “seguir mejorando la calidad de vida en el rural estradense, dotando a las parroquias de mejores servicios y manteniendo la apuesta por la oferta de una red viaria de calidad en todos nuestros núcleos rurales”. Finalmente, López Campos hizo un llamamiento “a recoger el legado del pasado para avanzar hacia una Estrada con la mirada puesta en el futuro, un municipio activo del que sentirse orgullosos”. Su discurso se cerró con una ovación por una parte del público presente.

En este tipo de actos protocolarios, el invitado incómodo está siempre al otro lado de la mesa. Los siete concejales de PSOE y BNG tomaron posesión con cara de circunstancias y asumiendo su papel de lucha y carácter constructivo desde un punto de vista diferente.

“Nos queda un mandato con retos que asumir, con cosas todavía pendientes del anterior. Los desafíos no cambiaron, con un reto industrial y una crisis demográfica que hay que atajar. Esperemos que el PP haga más en ese mandato de lo que hizo en el anterior”, afirmó el portavoz del PSOE, Luis López Bueno. “Ojalá podamos tener también más diálogo en ese mandato, porque hay muchas iniciativas desde la oposición que el PP rechazó”.

Xoán Reices por su parte auguró que tienen por delante “cuatro años difíciles”. “El nuestro es un trabajo en la sombra que muchas veces no se reconoce. Lo afrontamos con ganas y estaremos ahí luchando todo lo que podamos”, explicó. “Estas cosas siempre son un poco aburridas con tanto protocolo. Una vez hecho, toca trabajar”.

Las anécdotas, del desplante de la nacionalista Vanesa Iglesias al "alcaldable" Óscar Rancaño

Teniendo en cuenta el poco margen que dejan este tipo de tomas de posesión a nivel protocolario y sin sorpresas imaginables en cuanto a la elección del nuevo alcalde teniendo en cuenta el margen con el que ganó el PP las elecciones, el público que llenó el salón de actos se entretuvo con anécdotas variadas. Una de ellas llegó en el momento de la jura del concejal popular Óscar Rancaño, quien al subir al estrado se equivocó y comenzó a jurar el cargo de alcalde. Ante las bromas de los presentes dio marcha atrás y volvió a convertirse en concejal, no sin librarse de la mirada amenazante de López Campos a la hora de los votos.

También en el momento de tomar posesión llamó la atención la convocatoria al estrado de Xoán Reices, a quien llamaron por el nombre de su padre, Xoán Reyes Salgado, en vez del suyo, Xoán Reyes Villar. “No pasa nada. A lo mejor él lo habría hecho mejor”, bromeó el portavoz nacionalista.

Un tono diferente tuvo la entrada en la corporación de la nacionalista Vanesa Iglesias. Arrancó en el momento de tomar posesión, modificando el discurso protocolario para jurar “por imperativo legal”, que defendería los intereses de los estradenses y de la clase obrera y trabajadora gallega. Posteriormente, tras la reelección de José López, se negó a dar la mano al alcalde cuando este fue saludando uno por uno a todos los concejales.

Más desapercibido pasó el saludo entre dos hermanos que pelean en trincheras opuestas. El nacionalista Xosé Magariños, ahora fuera de la corporación, dio la mano a su hermano Manuel, nuevo concejal con el PP, tras ocupar su lugar en el pleno