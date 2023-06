El Concello de Forcarei tendrá a partir de hoy el primer gobierno de coalición de su historia, una novedad que llega después de que tras varias jornadas de negociaciones entre PSdeG-PSOE y BNG, ayer se anunciase un acuerdo de gobierno que garantiza que verónica Pichel sea finalmente investida como alcaldesa.

Tras cuatro años de gobierno en minoría de lo socialistas y ante la posibilidad de que el PP Belén Cachafeiro volviese a entrar en la Alcaldía, siendo la lista más votada, Verónica Pichel y Roberto Jorge acordaron un gobierno de coalición para el nuevo mandato. El nacionalista será segundo teniente de alcaldesa en el nuevo mandato. Las otras tenencias de Alcaldía las asumirán la concejala Beatriz Rodríguez, la primera, y Rafael Fiestras, la tercera.

En el marco de los acuerdos, Roberto Jorge compartirá en esta nueva etapa varias áreas de gobierno con la primera teniente de alcaldesa Beatriz Rodríguez, como el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), Cultura e Deporte y se encargará de tres concejalías: Medio Ambiente, Normalización Lingüística y Memoria Histórica, y Modernización de la Administración Local.

El gobierno de coalición contará también con tres dedicaciones, una total para la alcaldesa y dos parciales para el primero y segundo tenientes de alcaldesa.

Si bien ayer se hacía público que tras varias conversaciones e intercambio de propuestas se había llegado al entendimiento entre ambas fuerzas para formar gobierno, todavía estaba por desvelar cuáles serían las competencias de Roberto Jorge, quien en su momento había dejado claro que si el PSOE quería contar con su apoyo, los votantes del BNG “deberán estar representados”. El político también había declarado, tras conocerse los resultados de las elecciones, que su partido había sido el verdadero vencedor de los comicios, al volver a jugar un papel clave en la constitución del gobierno forcaricense.

El Concello se constituirá oficialmente hoy a las 13.15 horas, en el acto de toma de posesión en el que Verónica Pichel volverá a ser nombrada alcaldesa de Forcarei, por otros cuatro años, en un acto que podría haber tenido otro desenlace de no haber sido por lo fructífero de las negociaciones.

El PP prevé fracturas en la coalición

El Partido Popular de Forcarei no tardó en hacerse eco de las publicación de PSOE y BNG y ayer agradeció a los vecinos y vecinas de Forcarei su “máximo apoyo en las pasadas elecciones municipales”, convirtiendo nuevamente la agrupación popular en la lista mas votada y a tan sólo 37 votos de una mayoría absoluta “que como se puede ver era necesaria”. Los populares entienden que el pueblo de Forcarei “habló alto y claro” y quería que fuera la lista que encabezaba Belén Cachafeiro la que gobernara los designios del ayuntamiento. Los populares confiesan sentir tristeza de que un nuevo “pacto de perdedores” pueda nuevamente “desgobernar” Forcarei, y aventuran disputas “una vez visto el sesgo de confrontación que el concejal del BNG Roberto Jorge Correa y la alcaldesa Verónica Pichel mantuvieron estos cuatro años con continuos desprecios y tiranteces” pero “todo vale con tal de que no gobierne el PP pese a lo que opinen los vecinos” señalan desde el partido. Los populares quisieron asimismo transmitir a los vecinos que seguirán “trabajando por el bien y futuro del concello, y que no darán “un solo paso atrás en la fiscalización de un gobierno que está hundiendo Forcarei”, aunque harán una labor de oposición constructiva y propositiva, “porque para este partido el bien del vecindario está por encima de todo”.