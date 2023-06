O Santo Antonio de Padua, con celebración dende mediados do século XIX na capela da casa señorial dos Agulló, en Vilatuxe, é particular, pero na súa festa anual convértese en público e son moitos os devotos que alí se achegan para rezarlle e pedirlle ao santo milagreiro a axuda na solución dos asuntos difíciles ou mesmo imposibles. Aló fomos no propio día 13 de xuño, que este ano caeu en martes, o que non arredou aos máis crentes da parroquia, que encheron a capela na misa cantada que oficiou o sacerdote José Katanga, axudado por outros catro curas da comarca, e participaron despois na procesión co santo milagreiro arredor do templo. Algúns ofrecidos portaban cirios e tocaron co pano a imaxe para levalo bendito e moitos deixaron esmolas en metálico. Nas vésperas houbo novena con notable concorrencia.

A capela construída en 1864, o mesmo ano no que iniciaba o culto a famosa Virxe da Saleta en Siador, ten un fermoso retablo tamén da mesma época, no que poden ollarse tres imaxes que semellan anteriores: As do Santo Antonio de Padua e o San Roque, dous santos presentes na maioría das igrexas dezás, e unha fermosa talla da Virxe do Perpetuo Socorro. Tamén hai unha imaxe do Sagrado Corazón, de moderna feitura e situada sobre un pedestal, e outra máis antiga da Virxe das Dores, que era dos Chouza e que se garda no salón. Cóntanos o propietario, Carlos Agulló, que había un santo co nome de cada un dos fillos dos señores da casa, que eran Varela de apelido. Una imaxe da Inmaculada Concepción foi, hai case un século, para a capela da casa grande dos López Varela de Mouriscade, cando casou unha desta casa de Vilatuxe, e alí foi roubada recentemente, segundo temos publicado non hai moito. Os Varela tamén emparentaron cos Ramos López de Afonsín e Codeseda de Doade, onde tiñan unha casa señorial, agora arruinada, con capela e varios santos que levaron para Lalín. Tamén eran parentes os do Carballés, da Torre de Vilatuxe, e os Chouza de Lalín, de quen herdaron esta propiedade, incluída a capela, os Agulló Canda.

É esta dos Agulló Canda unha casa grande fundada por Andrés Varela no ano 1818, segundo reza no lintel dunha porta da solaina que dá ao curro, con grande cheminea, lareira de columnas e torre de vixilancia para ollar e disparar, hórreo de cinco claros, fontes e lavadoiros, xardín e ampla propiedade arredor, que os donos teñen ben coidada e lucida, logo dunha custosa restauración realizada a finais do pasado século.

Peor sorte está a correr o coñecido pazo de Pita, situado no mesmo lugar de Vilatuxe, a escasamente cen metros da casa dos Agulló. Repartido entre varios herdeiros, os tellados estanse vindo abaixo despois de ter sufrido varias reformas pouco axeitadas. A casa pertenceu aos Pita, antepasados do que fora célebre almirante da Armada e ministro franquista, Gabriel Pita da Veiga y Sanz (A Coruña, 1909 - Madrid, 1993), dos que conserva un escudo de armas na fachada principal, grandes canzorros nos balcóns, escaleiras e sopenas de cantería, sendo reformada en distintas épocas sen rigor, como xa indicamos. Na actualidade, parte da casa púxose á venda, sen que polo de agora atope comprador, ao igual que acontece con varias casas deste lugar que vai quedando sen xente. Tamén formando parte da propiedade está o enorme exemplar de castiñeiro de Pita, catalogado como árbore senlleira de Galicia, que leva anos loitando pola supervivencia e parte del xa podrece no chan, sen que se lle poida valer.