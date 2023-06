O XLIV Certame Terra Cha de Creación Infantil e Xuvenil conta con tres alumnas do instituto Marco do Camballón entre os premiados na modalidade de poesía. Son Alba Montero Pardo, Nela Senio Mazás e Marta Iglesias Salgueiro. As tres cursan segundo de Secundaria no centro cruceño e están matriculadas na materia optativa Regueifa e improvisación oral en verso. A entrega dos galardóns terá lugar na XLIV edición do Festival de Pardiñas, o 6 de agosto.

O certame literario incluía, ademais da categoría de poesía, outras expresións artísticas como contos, teatro, debuxo, música, regueifa ou rap, entre outros.Había premios para Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional.