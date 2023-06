Nova Alternativa propone a PP y BNG que hoy en el pleno de investidura (12.00 horas) den su apoyo a Manuel Souto, líder de esta formación, para encabezar un tripartito que “sea quien de llevar a cabo un programa de gobierno rigurosos, sostenible, realizable y útil para nuestro municipio”.

Nova Alternativa, sin afinidad política declarada, es consciente de la dificultad que supone el apoyo directo entre PP y Bloque, por sus diferencias políticas. Por eso propone una alternativa que tiene muchas coincidencias con lo que ocurrió en 2019: las listas menos votadas se unieron en la investidura para acabar con 29 años de gobierno del PP. La edil del PSOE y los tres concejales del BNG apoyaron entonces la investidura de Luis Taboada, cuya formación, Xuntos, consiguió 3 ediles. Fueron 7 votos a favor en total, frente a los 6 del PP.

Los números se repiten ahora, pero cambiados: Xuntos tiene 6 ediles, y las otras tres formaciones se reparten los 7 restantes. Pero el único concejal de Nova Alternativa, Manuel Souto, ya adelanta que no dará su apoyo a Luis Taboada “por no estar de acuerdo, en esencia, con su acción de gobierno” y no contempla entrar en un ejecutivo con el que no concuerda por recibir un sueldo.

Nova Alternativa recuerda que tanto su formación como los otros dos partidos han manifestado en ocasiones, de forma más o menos contundente, su desacuerdo con el ejecutivo de Xuntos y, por tanto, su intención de no apoyar la continuidad del mismo. Aún así, la propuesta formulada por Nova Alternativa “no cuenta a día de hoy (por ayer), con el apoyo necesario de forma expresa”. Desde el PP Jesús Otero eludió manifestarse sobre esta cuestión. El BNG celebraba ayer por la noche una asamblea para explicar a los militantes todo el proceso desde las elecciones.