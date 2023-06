A 23 edición do festival Esmorga Folk, que se celebrará o 18 de agosto na Bandeira, pechou o cartel de actuacións con oito grupos que tocarán de balde na cita organizada polo colectivo Amigos da Empanada. Unha das novidades este ano é que os concertos arrancarán las 20.30 horas.

Entre a oferta musical destaca o grupo tradicional Leilía, que subirá a escenario da Carballeira da Pomba na súa xira de despedida logo de 34 anos de traxectoria, sendo un dos grupos de referencia en Galicia na recuperación da tradición oral, con seis voces femininas como protagonistas. A proposta de indie-folk de Caxade estará acompañada nesta ocasión pola Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira, agrupación coa que Alonso Caxade xa traballou noutros proxectos.

A Requinta da Laxeira volverá actuar esta vila trasdezá, mentras que a proposta internacional chegará da man dos irlandeses de Dublín Rack & Ruins, cun potente directo. Nun estilo máis alternativo sitúase a banda galega Mondra, que fusiona a música folk e a electrónica a través dun espectáculo moi visual “que non deixará indiferente a ninguén”, apuntan desde a organización.

Os que tamén estarán no Esmorga son as agrupacións como a Asociación Cultural Xirandola da Bandeira, con más de 35 anosde historia, a Asociación Cultural Carballo da Manteiga de Lalín ou a Asociación Cultural A Pinguela de Bama, creada en Touro, en 2017. “Todos estes grupos teñen entre os seus obxectivos a recuperación, a defensa e a promoción da cultura e as tradicións galegas”.

A organización anima aos asistentes a colaborar levando esa mesma xornada alimentos non perecedoiros que irán destinados so Concello de Silleda co cometido de axudar a diversas familias en risco de exclusión social. No recinto haberá zona gastronómica e pulpería oficial entre outros servizos. E agradeceu a colaboración do Concello, de Luis Cerviño (creador do cartel) e de Helvetia, axencia de seguros, patrocinadora do festival.